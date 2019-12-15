Тверская область примет участие в крупнейшем полумарафоне России Забег.рф

31 мая 2020 года в 85 субъектах России пройдет уникальный полумарафон с синхронным стартом «Забег.рф». Ровно в 09:00 по московскому времени на старт выйдут более 100 тысяч россиян. Поучаствовать в забегах на 1 км, 5 км, 10 км и полумарафон (21,1 км) приглашают жителей Тверской области.

«Развитие и популяризация спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. И сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Полумарафон «Забег.рф» проводится ежегодно. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России. В 2018 году одновременный старт вне зависимости от часовых поясов состоялся в 15 городах, в 2019-м — в 19 городах.

Забег всероссийского полумарафона в Тверской области будет проходить по центральным улицам города Твери. Планируется, что в нём примут участие не менее 1500 жителей Верхневолжья. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта: забег.рф.

Планируется, что в 2020 году суммарное количество участников полумарафона во всей стране достигнет 200 тысяч человек. Одной из важнейших особенностей проекта, по традиции, станет соревнование за звание «Беговой столицы» России. В 2017 и 2018 году беговой столицей России признавалась Казань, в 2019 году почетного звания был удостоен Владивосток.

Беговая столица России определяется по трем критериям отбора: среднему показателю дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношению участников забега к общему населению города, средней скорости бега участников.

Пресс-служба Правительства Тверской области