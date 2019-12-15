Жителей и гостей Верхневолжья приглашают посетить выставку городских пейзажей

В Твери в выставочном зале бизнес-центра «Донской» при поддержке регионального Правительства открылась выставка произведений из собрания Тверской областной картинной галереи - «Тайный шёпот тихих улиц». В экспозиции представлены городские пейзажи центральной части России.

Задачу более активно продвигать возможности культурных учреждений региона, создавать условия для творческой реализации жителей региона поставил Губернатор Игорь Руденя.

На выставке демонстрируются работы, в которых старые архитектурные сооружения соседствуют с современными, создавая неповторимый образ городского пейзажа. Зрители смогут увидеть уютные уголки городов глазами отечественных художников второй половины XX века: полотно прославленного московского живописца В.Н. Гаврилова «Старинный дом в Костроме», картину признанного мастера ленинградской школы живописи Ю.Н. Тулина, произведения М.А. Клещар-Самохваловой, К.Ш. Фридмина.

Особое место на выставке отведено произведениям, на которых изображена Тверь, а также города Тверской области: Торжок, Вышний Волочок и др.

Ярким компонентом экспозиции стали произведения художественного фаянса, выполненные на Конаковском фаянсовом заводе им. М.И. Калинина: вазы, блюда, комплекты, сувениры, декорированные сюжетными росписями и рельефами, которые поддерживают тему городского пейзажа.

Выставка будет открыта до 8 января 2020 года по адресу г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37, корп. 1.

Пресс-служба Правительства Тверской области