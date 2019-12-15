Порядка 100 детей Тверской области посетят благотворительное новогоднее мероприятие «Волшебный снег»

22 декабря в 12.00 в Тверском театре юного зрителя пройдет благотворительное новогоднее мероприятие «Волшебный снег», организатором которого выступает Тверское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз Женщин России».

В мероприятии примут участие НКО Твери, многодетные семьи, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми, перенесшими онкозаболевания. Новогодний праздник посетят порядка более 100 детей.

Региональное отделение «Союза женщин России» начало работать в Тверской области в октябре текущего года. Общественно-государственный статус объединения установлен Указом Президента России Владимира Путина.

В Тверской области поддержке семьи, материнства и детства уделяется особое внимание. Демографический пакет мер поддержки для молодых и многодетных семей обсуждался в ходе пресс-конференции по итогам 2019 года, которую 11 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что для укрепления института семьи, ценностей материнства, отцовства и детства, повышение статуса многодетной семьи в Тверской области создано Министерство демографической и семейной политики, которое возглавила Светлана Ермакова.

С января текущего года многодетные семьи были освобождены от платы за вывоз ТКО, весной было принято решение о предоставление молодым семьям, где родился или усыновлён ребёнок, единовременной выплаты на частичное погашение ипотечного кредита, в октябре в регионе начали вручать подарки новорождённым.

«Сейчас рассматриваем ещё несколько дополнительных позиций, которые мы могли бы использовать. Приглашаю журналистов принять активное участие в формировании дополнительных льгот для наших многодетных семей. Если будут какие-то рекомендации и пожелания по поводу того, что ещё можно сделать, готовы рассмотреть. Ведь сегодня наша самая главная задача - это демография. Что бы мы ни строили, ни ремонтировали, ни создавали, всё это для будущих поколений», - подчеркнул Игорь Руденя.

С 2020 года в Верхневолжье начнут действовать новые формы поддержки семей с детьми. В их числе - предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости), освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил), предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Также в регионе учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье».

15 декабря в 13:00 повтор трансляции ежегодной пресс-конференции Губернатора Игоря Рудени будет транслироваться на канале «Россия-24 Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области