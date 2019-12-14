В Тверской области подведены итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году

В 2019 году в Тверской области стартовал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы первого года нацпроекта завершены на всех объектах. В Твери и Тверской области по нацпроекту отремонтировано 140 км дорог.

«Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» открыл новые возможности для нашего региона. Приведение в нормативное состояние дорожной сети является одним из стратегических приоритетов в развитии Тверской области. От этого во многом зависит инвестиционный климат. Чем лучше наши дороги, тем сильнее наша экономика», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведено 104 км региональных автодорог. Автомобильные дороги Осташков – Селижарово – Ржев и Торжок – Осташков являются ключевыми туристическими маршрутами в Осташковский городской округ, к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни. Также дорога Осташков – Селижарово – Ржев обеспечивает связь северо-западных районов тверского региона с федеральной трассой Москва – Рига. В 2019 году отремонтировано 30 км и 25 км этих автодорог соответственно.

Дорога Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна обеспечивает транспортное сообщение Твери с районными центрами северо-востока региона, а также выход в соседнюю Вологодскую область. Протяженность участка ремонта в 2019 году составила 25 км.

Красномайский – Фирово – это единственная автодорога, которая обеспечивает транспортную доступность поселка Фирово и населенных пунктов Фировского района, а также связь с федеральными трассами М10 и М11. В 2019 году отремонтировано 24 км.

В Твери по национальному проекту работы велись на 27 объектах улично-дорожной сети общей протяженностью более 35 км. Это улицы Хромова, Паши Савельевой, Горького, Туполева, Лермонтова, Орджоникидзе, Машинистов, Октябрьский проспект, бульвар Профсоюзов, Зеленый проезд, проспект Победы, Рябеевское шоссе и другие.

В процессе реализации нацпроекта на территории Верхневолжья применялись новые технологии. В частности, автомобильные дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна и Торжок – Осташков отремонтированы по технологии регенерации. Преимущества данного метода заключаются в увеличении несущей способности дорожной одежды и, как следствие, межремонтных сроков. Также на этих автодорогах верхний слой покрытия устроили из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, ЩМА применялся и при выполнении ремонта на всех улицах Твери.

Все этапы дорожных работ сопровождались максимальной открытостью для жителей тверского региона. Была создана информационная площадка – официальное сообщество национального проекта в социальной сети «Вконтакте» «Дороги Тверской области» (https://vk.com/bkadtver).

Пресс-служба Правительства Тверской области