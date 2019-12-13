Жители Верхневолжья могут выбрать оформление социальной карты, которая будет использоваться при оплате проезда в общественном транспорте

Стартовало голосование по выбору оформления социальной карты жителя Тверской области, которая будет внедрена в регионе в 2020 году. Голосование открыто по ссылке https://forms.gle/X8RmeZEpb6RrHD1p8

На первом этапе социальную карту жителя Тверской области предполагается использовать для оплаты проезда в общественном транспорте в городе Твери и Калининском районе в рамках новой модели пассажирских перевозок.

Важно, что и льготный проезд будет предоставляться по социальной карте, которая заменит единый социальный проездной билет (ЕСПБ). Таким образом жители региона смогут использовать социальную карту для льготного проезда на всех маршрутах городского транспорта.

Для предоставления льготного проезда гражданином может быть использована также банковская карта, если она выпущена на основе национальной платежной системы «Мир» и является бесконтактной.

Право на предоставление льготного проезда с использованием социальной карты жителя Тверской области либо банковской карты «Мир» установлено для инвалидов и участников Великой Отечественной войны и членов их семей, инвалидов и ветеранов боевых действий, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, детей-войны, ветеранов труда, тружеников тыла, детей-инвалидов и других категорий граждан.

Для реализации права на льготный проезд необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства для регистрации электронной карты в автоматизированной информационной системе учета поездок. Регистрация осуществляется в день обращения.

Льготный проезд с использованием электронных карт предоставляется гражданам при условии оплаты стоимости льготного проезда для граждан в размере 302 рубля в месяц.

Развитие общественного транспорта в Тверской области стало одной из тем пресс-конференции по итогам 2019 года, которую 11 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя.

«При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе, мы учли все пожелания жителей: сохранили все действующие маршруты и восстановили недостающие. Оплата проезда по абонементу будет стоить 21 рубль. Тариф при безналичной оплате в транспорте с помощью кредитной картой или социальной карты, которая будет выпущена для жителей тверской агломерации – 25 рублей», — сказал Игорь Руденя.

Стоимость тарифа при оплате одного билета в транспорте наличными в настоящее время обсуждается. По словам Игоря Рудени, первые партии новых автобусов прибудут в регион в декабре-январе.

На маршруты выйдут комфортабельные автобусы экологического стандарта «Евро-5», брендированные в едином стиле, оснащённые оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными информационными табло, системой безналичной оплаты проезда.

В дальнейшем социальную карту можно будет использовать для получения пенсий и других выплат, предоставления мер социальной поддержки, осуществления расчетов и иных операций с денежными средствами по банковскому счету держателя карты.

Социальная карта изготавливается на основе российской национальной платежной системы «Мир». О своем участии в реализации проекта в качестве кредитной организации – эмитента карты заявил ПАО «Сбербанк России».

Выдача гражданину социальной карты будет осуществляться кредитной организацией-эмитентом на основании заявления и при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа удостоверяющего личность. Выпуск, выдача, обслуживание и перевыпуск социальной карты осуществляется на безвозмездной основе.

Пресс-служба Правительства Тверской области