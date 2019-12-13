В Тверскую область поступит 5000 евроконтейнеров

В Тверскую область в декабре поступит крупная партия мусорных контейнеров. Региональный оператор по обращению с ТКО - ООО «Тверьспецавтохозяйство» оформил покупку в лизинг 5000 контейнеров, что позволит полностью закрыть потребность для города Твери.

Первая партия уже доставлена в областную столицу. На данный момент на базе регионального оператора более 500 пластиковых евроконтейнеров. Начался процесс сборки и брендирования, в том числе предусмотрены контейнеры синего цвета, которые будут использоваться для сбора сухих отходов.

Новые правила обращения с ТКО внедряются в регионе с 1 января 2019 года. На вопросы, касающиеся реформы в сфере ТКО, ответил Губернатор Игорь Руденя во время пресс-конференции, которая состоялась 11 декабря. Тему подняли журналисты из Нелидовского городского округа. Тверская область не будет принимать твердые коммунальные отходы из других субъектов – подтвердил Игорь Руденя.

«Работу ведем публично, открыто, проводим общественные слушания. Доставлять в Тверскую область мусор из других регионов мы не будем. Кроме того, не предусмотрено создание в регионе мусоросжигательных заводов», - рассказал Губернатор.

Губернатор сообщил, что в регионе планируется развивать систему сортировки коммунальных отходов. Первый такой проект анонсирован в Калининском районе, где предполагается создать площадку со статусом технопарка. Экотехнопарк предполагает наличие современного автоматического мусоросортировочного комплекса, построенного с использованием новейших научно-технических достижений, отвечающего всем требованиям экологической безопасности.

Создаваемые объекты будут строго соответствовать современным требованиям в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. К 2024 году на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию до 58% от общего объема ТКО.

По региональному проекту «Чистая страна» до 2024 года в Тверской области планируется провести рекультивацию объектов накопленного вреда, расположенных в границах городов Кимры, Красный Холм, Бологое, посёлка Фирово, Нелидовского городского округа.

Единый тариф за вывоз мусора в Тверской области установлен в размере 91,24 рубля с человека в месяц. Губернатор утвердил снижение платы граждан за вывоз мусора на 5,45% с 1 апреля 2019 года. Этот показатель остается одним из самых низких в стране.

По инициативе Губернатора Игоря Руденя многодетные семьи полностью освобождены от оплаты коммунальной услуги за обращение с твердыми коммунальными отходами. В областном бюджете на предоставление компенсации расходов по уже оплаченным квитанциям и на предоставление субсидии региональному оператору на возмещение недополученных доходов в текущем году предусмотрено более 67,5 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области