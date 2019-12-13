Жителей Тверской области приглашают принять участие в опросе о региональном подарке для новорождённых

Жители Тверской области могут оценить региональный подарок для новорождённых,

пройдя интернет-опрос по ссылке

Предлагается ответить на несколько вопросов, в том числе о содержании подарка.

Региональный подарок вручается каждой семье, где родился ребёнок,

начиная с 1 октября 2019 года. Мера поддержки введена по инициативе

Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография».

«Наша задача – это забота о семьях, материнстве и детстве, – считает

Игорь Руденя. – Каждая семья Тверской области, где родился ребенок, с 1

октября получает набор детских принадлежностей, в который входит 58

предметов. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на

территории тверского региона нового маленького гражданина Российской

Федерации».

В настоящее время получателями подарка стали уже более 1400 семей

Верхневолжья.

Состав подарочного набора был сформирован с учетом мнения

жителей Верхневолжья по результатам проведенных опросов. В него входят

постельные принадлежности, одежда, средства ухода за малышом и другие

предметы. Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в

территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

На обеспечение новой меры социальной поддержки в областном

бюджете на 2019 год заложено более 29 млн рублей. В 2020-2021 годах в

региональной казне на эти цели предусмотрено 116,4 млн рублей ежегодно.

Подарки для новорожденных – одна из мер, направленных на

повышение рождаемости. Для системной работы по улучшению

демографической ситуации в Тверской области создано Министерство

демографической и семейной политики.

В настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов

социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году

заложено более 2,4 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области