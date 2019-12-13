Жителей Тверской области приглашают принять участие в опросе о региональном подарке для новорождённых

Жители Тверской области могут оценить региональный подарок дляноворождённых,
пройдя интернет-опрос по ссылке
Предлагается ответить на несколько вопросов, в том числе о содержании подарка.
Региональный подарок вручается каждой семье, где родился ребёнок,
начиная с 1 октября 2019 года. Мера поддержки введена по инициативе
Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография».
«Наша задача – это забота о семьях, материнстве и детстве, – считает
Игорь Руденя. – Каждая семья Тверской области, где родился ребенок, с 1
октября получает набор детских принадлежностей, в который входит 58
предметов. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на
территории тверского региона нового маленького гражданина Российской
Федерации».
В настоящее время получателями подарка стали уже более 1400 семей
Верхневолжья.
Состав подарочного набора был сформирован с учетом мнения
жителей Верхневолжья по результатам проведенных опросов. В него входят
постельные принадлежности, одежда, средства ухода за малышом и другие
предметы. Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в
территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.
На обеспечение новой меры социальной поддержки в областном
бюджете на 2019 год заложено более 29 млн рублей. В 2020-2021 годах в
региональной казне на эти цели предусмотрено 116,4 млн рублей ежегодно.
Подарки для новорожденных – одна из мер, направленных на
повышение рождаемости. Для системной работы по улучшению
демографической ситуации в Тверской области создано Министерство
демографической и семейной политики.
В настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов
социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году
заложено более 2,4 млрд рублей.
Пресс-служба Правительства Тверской области