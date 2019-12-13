ПЕРВЫЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ

В Конаковском районе прошел ежегодный муниципальный конкурс «Человек года».

Лучшие люди 2019 года выбраны!

В пятницу, 6 декабря, в районном ДК «Современник» состоялась церемония награждения финалистов муниципального конкурса «Человек года-2019». В этом году он прошел уже в шестой раз, всего было 8 номинаций, и за 8 хрустальных статуэток боролись 24 финалиста: по 3 в каждой из номинаций. Эти люди - лучшие, и, по словам организаторов конкурса, они - уже победители. Напомним, что всего на конкурс было подано 46 заявок. Кто же стал «Человеком года» в каждой из 8 номинаций и заслужил хрустальную статуэтку?

В прошлую пятницу в районном ДК «Современник» в шестой раз в истории района состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного муниципального конкурса «Человек года-2019».

В фойе большого зала гостей и участников конкурса «Человек года» встречали знакомые мелодии классических композиций в исполнении Владимира Орешкина (труба) и Максима Земскова (саксофон), а также творческие номера бальных пар танцевально-спортивного клуба «Престиж».

Зрительный зал был полон, как всегда, на таких мероприятиях в ДК аншлаг. Началась торжественная церемония с пролога на тему зимы. Сцена была украшена елями и фонарями и представляла собой улицу города, запорошенную снегом. Правда, начало декабря нас не порадовало снежной и морозной погодой, но ведь на сцене возможно всё!

Родной город, принарядившийся в белое ажурное покрывало, подмигивал сверкающим в лучах зимнего солнца инеем с обледеневших крон деревьев. Сквозь морозно-узорные витрины магазинов выглядывали яркие рекламные вывески и предновогодняя иллюминация. Закутанных малышей катили на санках в детские сады торопившиеся взрослые, дети играли в снежки и катались на коньках и лыжах. «С зимой вас! С первым снегом!», - слышались радостные возгласы не знакомых друг другу прохожих. К вечеру зажглась разноцветными гирляндами иллюминация, и зимний город стал похож на маленькую сказочную страну, наполненную доброжелательными жителями, чудесами и хорошим настроением…

Театральную зарисовку «Зимний город» представили участники театральной студии «Теремок», театра танца «Дебют» г. Конаково, шоу-балета «Трэвел» г. Тверь. Вокально-хореографическая композиция «Ах, этот вечер» в исполнении солистов Владимира Федорова и Анны Малышевой прекрасно вписалась в зимнюю сцену. И после такого красивого пролога на сцену поднялись герои вечера - номинанты конкурса «Человек года-2019».

С видеообращением к участникам и гостям финальной церемонии конкурса «Человек года-2019» обратился глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ (к сожалению, сам он не смог принять участие в празднике, так как находился в рабочей командировке). Олег Владимирович поблагодарил всех конкурсантов за их самоотверженный труд на благо района, активную жизненную позицию, заботу об окружающих, отметил их волю к победе и то, что на страницах истории нашей малой родины появляются новые имена:

- Сейчас на этой сцене стоят лучшие из лучших, которые добились особых успехов в образовании и медицине, в культуре и спорте, в борьбе с трудностями и в общественной деятельности, в сельском хозяйстве и профессиональном призвании. Те, кто своими достижениями славит Конаковский район и всю тверскую землю!

В качестве почетных гостей на конкурсе присутствовали депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Максимова, депутат Законодательного собрания Тверской области, председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Константин Буевич, заместитель министра по делам территориальных образований Тверской области Юрий Охлобыстин, уполномоченный по правам человека Тверской области Надежда Егорова, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Тверской области Александр Демин, президент Олимпийского совета Тверской области Богдан Пищальников, исполняющая обязанности главы Конаковского района Наталья Василенко, временно исполняющий обязанности главы г. Конаково Максим Ли, председатель районного Собрания депутатов Дмитрий Щурин и многие другие.

Наталья ВАСИЛЕНКО в своем обращении к участникам конкурса отметила, что победа в конкурсе не так важна:

- Важно то, что ваши соратники, ваши ученики оценили ваши заслуги по достоинству и назвали ваши имена для участия в конкурсе. Сегодня не будет проигравших, вы для нас уже все победители. Вы лучшие!

Константин БУЕВИЧ вышел на сцену, чтобы озвучить победителя в номинации «Верность профессии». Он поздравил всех с наступающим Новым годом и отметил значимость этого конкурса, что он необходим для воспитания подрастающего поколения:

- Ваши дети и внуки видят прекрасный пример человека труда, и что такие люди, как вы, отдающие себя своей профессии, в почёте в нашем обществе. В нашем обществе произошли в последние годы большие упущения в этой сфере воспитания, но я надеюсь, что эти ошибки будут исправлены как на федеральном уровне, так и на региональном. Ваш конкурс тому доказательство. У нас даже появилось новое министерство просвещения. Хочу поблагодарить всех организаторов этого замечательного мероприятия за то, что оно проходит с такой теплотой. Руководителей предприятий и организаций, которые выдвинули номинантов на этот конкурс, и, конечно же, людей профессий. Верность всегда была замечательным чувством, а верность профессии вдвойне украшает человека. Это говорит о том, что человек верно выбрал свой путь в жизни, любимое дело.

Дмитрий ЩУРИН в пятый раз принимает участие в конкурсе «Человек года», и четвёртый год он является руководителем экспертной группы по выбору кандидатур в номинациях. Он вручал хрустальный кубок победителю в номинации «Мастер дела»:

- В этом году экспертная группа в номинации «Мастер дела», которую я возглавляю, как никогда была единогласна в выборе финалистов. Поздравляю всех тех, кого люди, трудовые коллективы, руководство выдвинули на номинации конкурса «Человек года». Вы все – лучшие!

Светлана МАКСИМОВА вышла озвучить победителя в номинации «Аграрий года» вместе с Александром СЛЕПЫШЕВЫМ, заместителем главы администрации Конаковского района по развитию. Она отметила, что сельский труд один из самых тяжелых и непросто было выбрать лучшего из лучших:

- Я 17 лет отработала фермером и знаю, что это такое. Все люди в номинации «Аграрий года» достойны наград, и я бы дала их всем, кто решился номинироваться на это звание. И от Государственной думы Российской Федерации сегодня я хочу вручить всем трем победителям в этой номинации Почетные грамоты и подарки. Эти люди достойны того, чтобы их чествовали!

За значительный вклад в развитие сельского хозяйства в Конаковском районе, многолетнюю добросовестную работу, активную гражданскую позицию и социальное партнерство с общественными организациями Конаковского района награды получили Геннадий Садыков, директор КФК «Белое озеро»; Марина Токарева, начальник производственного участка КХ «Шошинское» и Надежда Рослова, руководитель Конаковской государственной семенной инспекции.

Юрий ОХЛОБЫСТИН вручал награды победителю в номинации «Просвещение» вместе с заместителем главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль БОРОДИНОЙ. Он выразил слова благодарности организатору конкурса - администрации Конаковского района за прекрасную идею его проведения:

- Я считаю, что это достойный пример для всех муниципальных образований, как надо любить и чествовать своих земляков. И такие конкурсы должны проводиться во всех районах и городах нашего региона. Поверьте, это мотивирует и это делает нашу жизнь интереснее, содержательнее, лучше.

Александр ДЁМИН вышел на сцену вместе с Богданом ПИЩАЛЬНИКОВЫМ для озвучивания имени победителя в номинации «Спортсмен года» Он сказал:

- Очень символично вручать номинацию «Спортсмен года» в Конаковском районе, ведь именно Конаковский район за последние 10 лет является лидером в организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы среди муниципальных образований в Тверской области. Конаковский район является одним из лидеров в Тверской области в организации работы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!», обладает очень хорошей спортивной базой. Спортсмены района достойно представляют Тверскую область на всероссийских и международных соревнованиях.

Имя победителя в номинации «Судьбе наперекор» озвучила Надежда ЕГОРОВА, которая вышла на сцену вместе с Галиной АКСЕНОВОЙ, председателем совета ветеранов Конаковского района.

В номинации «Ангел милосердия» право назвать имя победителя было предоставлено главному врачу ГБУХ «Конаковская ЦРБ» Дмитрию ОРЛОВУ и директору ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Конаковского района» Тамаре ДОРОШЕНКО.

И в номинации «Призвание – культура» имя победителя прозвучало со сцены из уст Натальи ШУМАК, креативного директора фонда сценаристов КИТ, главного автора проекта «Витамины для души», и Натальи СЕРГЕЕВОЙ, депутата Собрания депутатов Конаковского района, директора ДК «Современник».

Все почетные гости, когда выходили на сцену, открывали конверты, где находился листок с именем победителя, который становился таковым по решению жюри, и озвучивали его. В этом году в восьми номинациях за восемь хрустальных статуэток боролись 24 финалиста: по 3 в каждой из номинаций. Всего же на конкурс было подано около 50 заявок.

Итак, кто же стал лучшим из лучших? Представляем их!

В номинации

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»

- Логинова Нина Алексеевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 10 г. Конаково. В 2019 году объявлена абсолютным победителем сначала муниципального, а затем и регионального этапов конкурса «Воспитатель года-2019». Представляя Тверскую область в финале Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», Нина Алексеевна вошла в двадцатку лучших и стала обладателем специального приза «Игра и игрушка».

В номинации

«СУДЬБЕ НАПЕРЕКОР»

- Баранов Николай Федорович - участник Великой Отечественной войны 1941-45 г. С молодости он активист-общественник. 8 лет был народным заседателем и 14 лет - председателем товарищеского суда цеха обжига ЗиК, депутатом Совета депутатов города Конаково. В свои 92 года является активным членом Конаковского совета ветеранов и ведет работу с молодежью. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», медалью имени Жукова и другими наградами.

В номинации

«АНГЕЛ МИЛОСЕРДИЯ»

- Куксова Галина Алексеевна - председатель совета ветеранов городского поселения п. Новозавидовский. Всю жизнь занимала ответственные должности, работая в поселке, на пенсии возглавила Новозавидовский совет ветеранов. Общественный деятель, организатор мероприятий для ветеранов, верный друг и наставник. Ее человеческие качества, профессионализм и неравнодушие помогают выстроить конструктивный диалог с населением и ветеранами Новозавидовского. В этом году Галина Алексеевна отмечает 80-летний юбилей.

В номинации

«ПРИЗВАНИЕ - КУЛЬТУРА»

- Хохлова Екатерина Сергеевна - художественный руководитель хореографической группы «FASHION» с. Городня. В 2019 году ее воспитанники стали обладателем гран-при районных конкурсов «Конаковские огни» и «Танцевальный микс». Также «Fashion» завоевал гран-при «Арт волны «Я Могу» в Абхазии и международного фестиваля «Танцы без границ», стал лауреатом 2 степени международных фестивалей «Огни большого города» и «Золотая Русь» и лауреатом 3 степени Всемирной танцевальной Олимпиады.

В номинации

«МАСТЕР ДЕЛА»

- Орлова Ольга Иннокентьевна - художник-керамист ООО «Каньон». Стаж творческой трудовой деятельности - более 30 лет. Основные направления ее работ: фарфор и фаянс, живопись и графика, скульптура и архитектура малых форм. Занимается церковной архитектурной иконописью, среди значимых работ – иконостас в Угличском храме Архангела Михаила и многое другое. В настоящее время является единственным художником-керамистом, выполняющим иконы в такой технике.

В номинации

«СПОРТСМЕН ГОДА»

- Расол Юрий Сергеевич - спортсмен-инструктор «ДЮСШ единоборств» Конаковского района. Занимается борьбой более 20 лет и имеет высшее спортивное образование. Мастер спорта России по самбо и джиу-джитсу, член сборной России, победитель чемпионата России 2019 года в Санкт-Петербурге, серебряный призер чемпионата Европы в Румынии, бронзовый призер чемпионата мира по джиу-джитсу в Швеции.

В номинации «ВЕРНОСТЬ

ПРОФЕССИИ»

- Назаренкова Лариса Викентьевна - учитель физической культуры и ОБЖ МБОУ СОШ № 7 г. Конаково. Трудится учителем 30 лет и имеет высшую квалификационную категорию. Помимо педагогической деятельности, ведет активную работу по гражданско-патриотическому воспитанию детей. Ею в школе создан отряд Всероссийского движения «Юнармия России». В 2019 году награждена грамотой главного управления МЧС России по Тверской области, отмечена Благодарностями администрации Конаковского района.

В номинации

«АГРАРИЙ ГОДА»

- Токарева Марина Норбертовна - начальник производственного участка КХ «Шошинское». В профессии 31 год, в настоящее время является начальником производственного участка КХ «Шошинское». Добросовестный и дисциплинированный труд Марины Норбертовны многократно отмечен грамотами и призами районной и областной администраций. Она одна из тех, кто является кадровой основой старейшего в районе хозяйства.

СПАСИБО

ЗА ПОМОЩЬ

Конкурс не состоялся бы без помощи тех, кто проявил благородство меценатов и помог, что называется, не только организационно, но и материально.

Наталья ВАСИЛЕНКО вручила Благодарственные письма этим людям. Это:

Александр ШИНКАРЕНКО, генеральный директор Конаковского завода стальных конструкций.

Марк КАГАНСКИЙ, руководитель и владелец «Конаково Ривер Клаб».

Максим СОТНИКОВ, вице-президент Федерации вертолетного спорта России.

Андрей ОГИРЕНКО, генеральный директор группы компании «Голутвинская слобода».

Дмитрий АБРАМОВ, директор ООО «Дельфин».

Денис ДОРОДНЫХ, генеральный директор АО «Агрофирма Дмитрова Гора».

Иван САВРУХИН, председатель Тверской региональной общественной организации по содействию защите прав и законных интересов инвалидов «Добрые дела».

Банк ВТБ в лице Андрея ПЕТРАЧКОВА, директора операционного офиса «Конаковский» Банк ВТБ.

Амаяк МАТЕВОСЯН, руководител ООО «Колос».

Закончилось мероприятие вокально-хореографической композицией «Новогодняя» с участием шоу-балета «Трэвел» и ТКС «Престиж», экс-солиста вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» Александра Дроздова. В репертуаре Александра Дроздова – всеми любимые и незабываемые хиты: «Клён», «Так вот какая ты!», «Ты мне не снишься», «Горько!», «Белый теплоход» и многие другие. Действие коллективов завершил праздничный фейерверк.

КОНКУРС СОСТОЯЛСЯ! Ждем следующего, 2020 года!

Людмила КИКАЛО,

Максим МАЛАХОВ.