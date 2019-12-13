СИЛА НАРОДА - В БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ

С6 декабря в Комсомольском сквере состоялся традиционный митинг, посвящённый освобождению Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков.

Почётными участниками митинга стали ветераны, дети войны и труженики тыла. Разделили с ними радость и скорбь этого дня депутат Государственной думы РФ Светлана Максимова, временно исполняющий обязанности главы Конаковского района Наталья Василенко, председатель районного Собрания депутатов Дмитрий Щурин, временно исполняющий полномочия главы г. Конаково Максим Ли, заместитель председателя Совета депутатов г. Конаково Андрей Семенов, Благочинный Конаковского округа Валерий Ильин, военный комиссар Конаковского района Юрий Неговора. Собрались в сквере школьники, студенты и рядовые жители города и района.

Поздравительную телеграмму от губернатора Тверской области Игоря Рудени зачитала Наталья Василенко. Глава региона пожелал жителям Конаковского района мира, радости, сил и энергии для свершения добрых дел во имя малой родины и всей России.

От себя лично Наталья Владимировна обратилась к молодым участникам митинга:

- Узнавайте об этой войне. Это наша история, наши герои. Говорят, народ силён, пока жива память о его героях. И мы должны свято хранить ее и передавать из поколения в поколение. Я благодарю вас за участие в этом митинге.

Дмитрий Щурин напомнил молодым о подвиге 185-й стрелковой Панкратовско-Пражской ордена Суворова дивизии, чьи бойцы 6 декабря 1941 года начали свой победоносный путь на Берлин:

- Именно здесь, в Конаковском районе, началась ковка той Великой Победы, которая состоялась в мае 1945 года. Сегодня мы вспоминаем тех, кто эту победу нам подарил, а также тех, кто не дожил до этих светлых дней. Слава советскому солдату, победителю и освободителю!

Воспоминаниями поделился и Валерий Ильин, чья мать в далёком 1941 году оказалась на оккупированной территории Конаковского района и рассказывала детям о тех страшных временах, и как пришли советские солдаты, подарив надежду на светлое будущее.

Всё дальше уходят в историю события тех лет. Светлана Максимова подчеркнула, что в современном мире историю нашу пытаются переписать и выставить всё так, будто не кровью советских солдат ковалась Победа. Прошедший митинг – неотъемлемая часть патриотического воспитания молодого поколения. Повод напомнить, какой ценой досталось мирное небо, и сказать спасибо солдатам, которые покоятся в земле. Мероприятие традиционно завершилось возложением цветов, а память о каждом советском воине почтили минутой молчания.

Анна РИХМАЙЕР.