12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Уважаемые жители

Тверской области!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

C принятием на всенародном голосовании Основного закона страны началась новая эпоха в развитии нашей Родины. Этот исторический выбор позволил в переломный момент укрепить государственность, мир и общественное согласие, обеспечить единство и независимость России.

Наша страна продолжила развитие, сохранив главные ценности, – это память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, ответственность за свою Родину перед нынешними и будущими поколениями.

Сегодня, опираясь на созданный Конституцией правовой и ценностный фундамент, мы реализуем национальные проекты, направленные на динамичное социально-экономическое развитие страны, повышение уровня жизни населения, создание условий для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Желаю всем жителям Тверской области успехов и достижений в труде на благо нашего края и всего Отечества!

Губернатор Тверской

области И.М.Руденя.

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Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем Конституции Российской Федерации, основного закона нашей страны!

Конституция - главный гарант гражданских прав и свобод, независимости и целостности России. Время показало, что это не просто декларация, а реально действующие положения об укреплении правового государства и гражданского общества, фундамент социального благополучия. Наш долг - знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции нормы.

Только в этом случае мы будем жить в свободной стране, а труд каждого из нас станет вкладом в её стабильное развитие и позитивные перемены в обществе.

Искренне желаем вам мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и достатка! Пусть этот праздник придаст вам новые силы в достижении поставленных целей на благо России, Тверской области и родного Конаковского района!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия»

Д.Е.Щурин.