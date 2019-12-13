Анонс выходного дня... и не только

13 декабря (пятница)

- Литературно-музыкальная композиция «Великая Победа: наследие и наследники», посвященная 78-летию освобождения Конаковского района и Калининской области от немецко-фашистских захватчиков. ДК «Современник». Начало в 13.30.

- Районный фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. СК «Олимп». Начало в 18.00, вход свободный.

14 декабря (суббота)

- Новогодняя районная олимпиада по настольному теннису среди детей. СК «Олимп». Начало в 10.00, вход свободный.

- Первенство России по мини-футболу среди команд 1-й лиги. Зона «Московская область». СМК «Конаково» - МФК «Лобня». СК «Олимп». Начало в 14.00, вход свободный.

15 декабря (воскресенье)

- Открытый ковёр по дзюдо. «ДЮСШ единоборств». Начало в 9.00, вход свободный.

- Финал Кубка по быстрым шахматам. Шахматный клуб. Начало в 11.00, вход свободный

- Хоккейный турнир «Золотой шлем»: ХК «Летучие пингвины» - ХК «Конлёд». МБУ «Конаковский лёд». Начало в 10.30, вход свободный.

- Первенство Тверской области по хоккею с шайбой: ХК «Русские медведи» - ХК «Волна». МБУ «Конаковский лёд». Начало в 15.15, вход свободный.

- Новогодняя районная олимпиада по настольному теннису среди взрослых. СК «Олимп». Начало в 20.00, вход свободный.

18 декабря (среда)

- Районная новогодняя олимпиада среди лиц с ограниченными возможностями. СК «Олимп», начало в 10.00.