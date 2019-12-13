МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

По обмену опытом



Глава Конаковского района принял участие в поездке по Германии в рамках бизнес-миссии делегации Тверской области.

Договорённость о визите в Германию была заключена по результатам встречи представителей правительства Тверской области и правительства Саксонии-Анхальт в сентябре 2019 года на прошедшей в Москве в Российско-Германской Внешнеторговой палате. Прием обеспечивало Министерство экономики федеральной земли Саксонии-Анхальт.

Программа визита делегации Тверской области в Германию, в состав которой вошли главы муниципальных образований Тверской области и представители бизнеса, включала в себя обмен опытом в сфере управления муниципальными образованиями, включая менеджмент твёрдых коммунальных отходов, управление ЖКХ, изучение системы поддержки малого бизнеса и инноваций, используемой в Саксонии-Анхальт, посещение инновационных предприятий и инвестиционных объектов. В рамках деловой программы делегация региона посетила передовой технопарк вблизи города Магдебург, который предлагает инновационным компаниям не просто арендные помещения для лабораторий и производства, но и системную поддержку внедрения инноваций. При этом собственниками технопарка являются региональные и муниципальные власти, которые инвестировали средства в его создание и управление.

Также делегация из Верхневолжья приняла участие в совещании с руководством Министерства экономики, науки и цифровизации Саксонии-Анхальт, с руководством торгово-промышленной палаты города Магдебург, встречу с ректором крупнейшего вуза Магдебурга - Университета Отто Фон Герике. Гости из Тверской области изучили систему организации муниципальной службы и жилищно-коммунального комплекса, переняли опыт земли Саксония-Анхальт в сфере обучения государственных и муниципальных служащих. Там созданы отдельные институты, которые занимаются обучением кадров для министерств и муниципалитетов. В культурную программу входила экскурсия по Магдебургу с лекциями по истории магдебургского права, посещение города Цербста - родины Екатерины Великой.

Олег Лобановский, комментируя результаты поездки, отметил, что визит в Германию был крайне полезен, так как акцент сделан на обучении, обмене опытом. Принимающая сторона обеспечила как теоретические, так и практические занятия, которые провели ведущие профессора и ученые земли Саксония-Анхальт, разрабатывающие и внедряющие методы управления муниципалитетами. Магдебург – похожая на Тверскую область провинция, там такая же численность, экономика, низкая плотность населения, такие же проблемы.

Хорошо, когда все дома



Вы когда-нибудь спасали жизнь человеку? Нет? Думаете, геройствовать и спасать других можно только на войне или в момент природных катаклизмов? Вовсе нет. Среди нас живут люди, которые в свои выходные, вместо того, чтобы сидеть на диване и смотреть телевизор, днем и ночью, в любую непогоду отправляются на поиски и ищут «потеряшек» - детей, стариков, мужчин и женщин, заблудившихся в лесной чаще, пропавших в дороге, ушедших из дома и не вернувшихся обратно.

Именно такие добровольцы, посвятившие себя поиску пропавших людей, собрались в Конаковском районе на двухдневный слет регионального отделения поискового отряда «Сова». В Конаковском районе, на базе школы №3 собрались порядка 120 человек - участники поисковых отрядов «Лиза Алерт» (Московская область), «Феникс» (Новгород), «Сова» (Тверская область). Руководитель Конаковского отделения ВПСО «Сова» Елизавета Бородина (позывной «Панда») рассказала, что занятия проводились под руководством инструкторов-поисковиков, людей опытных, принимавших участие во многих резонансных поисковых операциях, с богатой практикой поисковой деятельности.

Участники слета отрабатывали теорию по пяти направлениям:

- первая помощь (инструкторы с позывными Захар, «Сергей-03» рассказали об оказании первой помощи, о проведении грамотной эвакуации пострадавшего из леса),

- старший поисковой группы (инструкторы «Катя-Кошка» и «Иван-Леший»),

- инфокоординатор (инструктором этого курса выступил инструктор с позывным «Нина-Гайка»),

- новичковая встреча (инструкторы с позывными «Анна-Зима», «Таня-Филл». Таня - человек в поисковой деятельности опытный, эта хрупкая с виду девушка принимала участие во многих резонансных поисковых мероприятиях. Именно она услышала слабый ответный крик ребенка, потерявшегося в Омске, искала людей в Новогородской и Вологодской областях, в Костроме),

- координатор (инструктором по этому направлению работал Витя Дулин). Затем наступило время практических занятий.

- Это вторые сборы поисковиков, впервые мы встретились в Сахарово в прошлом году, - рассказывает Елизавета Бородина, - но такого формата в Тверской области еще не было. Конечно, этому предшествовала большая работа, больше двух месяцев подготовки. Первый день. Теория. У каждой группы свои инструкторы - это поисковики «Лизы Алерт» из Московской области и «Совы» из Тверской области. Полученные знания отрабатывали во второй день на практике. Все максимально приближено к реальности. Три штаба, три легенды. Заявки на поиск поступают накануне вечером. Инфогруппа приступает к опросам, готовятся комплекты карт. Утром выезд в лес. Организация штабов, получение оборудования и задач. Все в реальности. Никто уже и не думает, что это учения. Ребята отрабатывали все самостоятельно от «а» до «я». Есть человек в огромном лесу, которого надо найти и вернуть домой. Были и неожиданности. Например, сначала слышали рык, а потом видели медведя, во второй группе обнаружили следы рыси, а один из «потеряшек» практически нос в нос столкнулся с лосем. Опытные поисковики говорят, что в этот год было много яблок, люди выкидывали их на помойки рядом с жильем, с дачными поселками, а для медведей яблоки - это лакомство, вот и шастают зверюги рядом с жильем.

На вопрос, все ли получилось, Елизавета ответила, что недочеты, конечно, были, но в целом все ребята справились с задачами, каждая группа нашла своего «потеряшку». Хорошо показали себя конаковские поисковики, трое из которых «защитили» категорию «старший поисковой группы». У конаковского отделения «Совы» впереди много задач - это обновление технического оснащения, обучение волонтеров, отработка навыков. Положительные эмоции получили все участники слета. Вот что пишет на своей страничке в контакте Татьяна Зуйкова: «Атмосфера была отличная. Такое количество (более 100) неравнодушных людей, готовых прийти на помощь к совершенно не знакомым для них людям - это очень круто». Положительные эмоции от общения со спасателями получила первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко, которая присутствовала на мероприятии не только в качестве почетного гостя, но и попробовала сама, каково это - спасать человека? Наталья Владимировна дала нам небольшое интервью.

- Наталья Владимировна, почему вы приняли решение поучаствовать в курсе оказания первой помощи людям в поисковых операциях?

- Уже очень давно я задумалась над тем, что совершенно не умею оказывать первую помощь людям в каких-то экстремальных ситуациях, и мне очень хотелось этому научиться. От верных решений и умелых действий человека, пришедшего на помощь, зачастую зависит жизнь пострадавшего. Поэтому, когда мы с Елизаветой Бородиной, руководителем Конаковского отделения ВПСО «Сова», обсуждали организацию сборов поисковиков, я попросила разрешение присутствовать на этом курсе. И не пожалела, этот минимальный опыт меня очень вдохновил заниматься этим дальше.

- А как произошло ваше знакомство с поисковиками отряда «Сова»?

- В прошлом году Елизавета Бородина стала одним из победителей в муниципальном конкурсе «Человек года», ее волонтерская деятельность меня очень заинтересовала, потом у ребят возникла необходимость в приобретении оборудования для поисков, помочь из бюджета мы не могли, но удалось найти им спонсоров, компанию мобильной связи. Нужно отметить, что за это время они успели стать надежными партнерами для поисковиков и до сих пор помогают им, предоставляя услуги мобильной связи. В первую встречу мы проговорили с Елизаветой больше двух часов, у нее такой накопленный опыт поисков людей, в котором, к сожалению, есть и печальные моменты, когда, найдя человека, не удается спасти ему жизнь по разным причинам. Елизавета говорит об этом с большой болью. Не оценить их волонтерскую деятельность просто невозможно, в любое время дня и ночи, в любую погоду они готовы идти и спасать жизни людей, их никто не заставляет этим заниматься, они делают это по зову своего сердца, благородней миссии не бывает. Летом ребята работали на рок-фестивале «Нашествие», мы помогали им развернуть там свой небольшой лагерь, чтобы в случае необходимости они максимально были рядом, и таких случаев было немало. А вообще за этот год из 600 поступивших по области заявок на поиски людей 101 - по Конаковскому району. Наша замечательная природа обеспечивает нам «потеряшек» круглогодично, работы у этих ребят очень много. Люди по природе своей очень самонадеянны, а лес такого не прощает. Поэтому, когда Елизавета обратилась к нам с идеей провести тренировочные сборы поисковиков на нашей территории, мы с радостью помогли их организовать. Вместе с администрацией города Конаково разделили затраты на мероприятие, с нашей стороны обеспечили проживание 120 ребят в гостинице, питание и обучение на базе школы № 3, и здесь особая благодарность директору школы Наталье Викторовне Железновой за поддержку, а городская администрация обеспечила питание в лесу на практических занятиях, во второй день сборов. Я должна отметить, что ребята ведут очень аскетичный образ жизни, они очень скромны в своих потребностях.

- И как ваши впечатления от общения с ребятами и пройденного курса?

- Ребята, прибывшие на сборы со всей области, разные по возрасту, от 18 и до 35, но искренние и простые, друг к другу обращаются по позывным. У поисковиков на сборах строгая дисциплина, они очень уважительно относятся к своим наставникам. Один из руководителей курса по оказанию первой помощи, Захар, сразу сказал, что я сама должна отработать все приемы, теория важна, но главное - отработать на практике. Для себя я отметила, что психология у ребят сродни медикам, им все равно, кто ты по жизни, они видят только человека, которого нужно спасти или научить действовать грамотно. Был смешной эпизод, когда из-за моих неумелых действий мы с напарником (позывной «Тайгер») практически упали, но он не допустил никаких травм, настоящий профессионал. Столько нюансов - как правильно захватить руки или ноги пострадавшего, чтобы не навредить, как нужно двигаться самому, куда смотреть и что контролировать. Это очень нелегко физически, а среди поисковиков много девчонок, как они справляются с этим, вызывает восхищение. Второй руководитель курса «Сергей-03» говорил о том, что практические навыки нужно отрабатывать каждые три недели, забывается, а в экстремальной ситуации ты должен действовать грамотно автоматически. На каждой территории должен быть сертифицированный инструктор, чтобы ребята постоянно отрабатывали навыки. Будем думать, как нам это обеспечить у нас в районе. А когда были приемы самопомощи в случае кровотечения руки, так называемая «сирийская рука», сценарий был с одинаковым завершением: делаете так и так, а потом «спокойно теряете сознание», было жутковато, но в жизни именно так и происходит, если в первые секунды сделаешь правильно - спасешь жизнь себе и другим людям.

После сборов мы все обсудили с организаторами, что в первую очередь нам необходимо сделать у нас в районе, чтобы волонтерская работа ребят стала еще эффективней. Я думаю, что мы пересмотрим нашу муниципальную программу «Молодежь Конаковского района» с целью проведения как можно большего количества мероприятий с участием отряда «Сова» для наших старшеклассников. Молодежь необходимо учить навыкам ориентирования и оказания первой помощи. Полезность этого трудно переоценить. В этом году поисковики отряда приезжали на наши палаточные сборы, организованные центром «Иволга», и занимались с детьми, нужно как можно больше молодежи охватить такой учебой, да и отряд нужно пополнять, в нем сейчас 30 человек, и каждый на вес золота. В заключение я хочу сказать, что после встреч и общения с такой молодежью хочется жить и работать, они такие настоящие, с очень правильным пониманием жизни, объединенные идеей, что высшая ценность - это жизнь человека, они не ждут благодарностей за свою деятельность, при этом сами очень благодарны за любую оказанную им помощь, лично для меня их спасибо дорогого стоит.

Подготовила

Ирина Третьякова