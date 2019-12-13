К 90-ЛЕТИЮ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

Чугунное кружево



В п. Новозавидовский на центральной площади около железнодорожной станции Завидово установлен памятник В.И.Ленину. Фигура вождя стоит в полный рост на высоком постаменте, облицованном гранитной плиткой. Надпись на обратной стороне постамента гласит: «Сооружен Завидовской районной комсомольской организацией с участием комсомольцев Московского камнеобрабатывающего комбината в честь 40-й годовщины Ленинского комсомола». Можно предположить, что установлен памятник в 1958-1959 годах. В настоящее время монумент законсервирован из-за развернувшейся рядом с ним стройки. От мощных ударов при забивании свай гранитные плитки стали отваливаться. Деревянная стяжка пока удерживает гранит, но хотелось бы надеяться, что после завершения строительства целостность памятника будет восстановлена. Так нам обещает поселковая администрация, поместив на памятнике информационное письмо: «Памятник им. В.И.Ленина по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул. Советская. В рамках работ по благоустройству прилегающей территории памятник им. В.И.Ленина закрыт для проведения работ по его реконструкции. Период: сентябрь 2019 г. – апрель 2020 г. Организатор: МУ администрация городского поселения посёлок Новозавидовский. Адрес: Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 10, тел. 8 (48242) 22263».

Жаль только, что написано оно с нелепой ошибкой: «Памятник имени В.И.Ленина». Имена присваиваются улицам, площадям, кораблям, самолётам, общественным организациям и другим объектам, не имеющим первоначальную принадлежность к этому имени. А сколько улиц у нас переименовывали?... Наш памятник поставлен (кому?) В.И.Ленину. И это единственное грамотное название!

Но у меня душа больше болит за исчезающую ограду вокруг этого памятника, которая по первоначальному замыслу является неотъемлемой частью всей композиции.

Чугунная ажурная ограда – это уникальное изделие местных мастеров. Каждый пролёт ограды имеет клеймо изготовителя. Но местные вандалы растаскивают ее на металлолом, и это остаётся безнаказанным. Похоже, никто не догадывается, что эта ограда ничуть не уступает по ценности самому памятнику.

О литейном деле в нашей местности многие жители наверняка и не слышали. Однако еще в 1927 году в посёлке ТОС (Торфяная опытная станция), нынешнем посёлке Радченко, был запущен завод опытных машин для нужд торфодобывающей промышленности. Новый посёлок появился как научно-испытательная площадка новой передовой отрасли промышленности, где работал единственный в нашей стране Институт торфа. Завод разрабатывал и выпускал специализированные машины, устройства, агрегаты для добычи и переработки торфа. Одним из производственных отделений завода был литейный цех, находившийся по соседству с кузницей. Основной продукцией его было литьё нестандартных узлов, деталей, заготовок для опытных машин завода. Но мастера брались и за дополнительную работу на заказ: литые ограды, крышки люков и даже сковородки и гири для спортсменов.

Площадка для литья на заводе занимала около 100 кв. м. Здесь стояла вагранка (небольшая доменная печь), а по кранукосине передвигался массивный ковш. Литье производилось дедовским способом, как в петровские времена на демидовских заводах. Форму модельщик вырезал из дерева, ее вдавливали в землю, смешанную с глиной, и в полученный отпечаток заливался раскаленный металл. Литьё чугуна в землю является экономически недорогим и простым процессом, который использовался на протяжении более 500 лет. Таким образом в России отливались формы массой до 200 тонн, один из прекрасных примеров литья чугуна в землю – это отлитая в 1586 году «Царь пушка».

Чугунные болванки и кокс привозили по железной дороге и отгружали на ст. Редкино и в Калинине (ныне Тверь). В раскаленный чугун добавлялись присадки. Изделие обрабатывали пескоструем. Для хромирования некоторых деталей их отправляли в Калинин на завод в Химинституте.

О технологии литейного производства в Радченко мне рассказал директор завода опытных машин Николай Николаевич Крючков, работавший там до закрытия производства в 1996 году. С особой теплотой он вспоминал о талантливом модельщике. Анатолий Углов, одарённый от природы мастер, без высшего технического образования свободно читал сложные чертежи и изготавливал деревянные модели нужных деталей: сборные, разборные, клееные. Николай Николаевич рассказал, что еще долго хранил его деревянные модели, которые сами по себе были произведением искусства. Но с развалом завода новое руководство избавилось от «ненужного хлама».

На чугунных оградах, установленных в посёлке Радченко вдоль центральной улицы, вокруг братской могилы в Ст. Мелкове и у памятника В.И.Ленину в п.Новозавидовском, на каждом пролёте на верхней горизонтальной перекладине стоит клеймо «ТОС» (Торфяная опытная станция). А вот на ограде моста при въезде в г.Тверь такая же чугунная ограда уже без клейма. Можно предположить, что ограды с клеймом были установлены до 1964 года, потому что 22 апреля 1964 года посёлок ТОС был переименован в п. Радченко в честь выдающегося учёного и одного из создателей торфяной промышленности Ивана Ивановича Радченко.

Таким образом, хочется напомнить, что чугунные ограды, выстоявшие уже около 60 лет и оставшиеся в прекрасном состоянии, являются не просто исторической ценностью, но и нашей гордостью, памятью о наших талантливых мастерах. Нам обязательно нужно сохранить это наследие, отреставрировать, как это сделали на тверском мосту, и тем более защитить от уничтожения!

Е. Павлова, заведующая

Домом-музеем С.Д.Дрожжина.

Историко-краеведческий проект

«Конаковский уезд» представляет

В сегодняшнем номере мы рискнем предложить нашим читателям публикацию из популярного интернет-проекта «Конаковский уезд», который расположен по адресу www.konakovsky-uezd.org. «Заря» уже несколько раз обращалась к этому познавательному ресурсу и публиковала наиболее интересные статьи, позаимствованные оттуда. Сегодня мы продолжим эту благую практику. Итак...

ОТ КОРЧЕВЫ ДО КОНАКОВА



В 1937 году, когда разлилось Иваньковское водохранилище, в зону затопления попали уездный центр Тверской губернии город Корчева и с ним 110 окрестных деревень. И хотя примерно треть города осталась на суше, все его жители были переселены в близлежащее село Кузнецово Корчевского уезда, ставшее ныне городом Конаково. В наши дни всё, что осталось от Корчевы для потомков, – это один-единственный сохранившийся дом купцов Рожденственских да старое кладбище с заросшим фундаментом Казанской церкви. Емельян Пугачев, казак с Дона, никогда не был в этих местах, но отзвуки разожженного им крестьянского восстания долетели до Тверской губернии, косвенно отразившись и на судьбе небольшого провинциального города.

Интересна история названия городка Корчева: по легенде, оно появилось в 1767 году во время путешествия по Волге Екатерины II, длившегося целый месяц - с 13 мая по 16 июня. Якобы царица, пораженная красотой местной природы, велела корчевать лес и заложить на месте небольшого села город. От глагола «корчевать» и пошло будто бы наименование города. Однако историческая правда говорит о другом – упоминания о Корчеве встречаются в источниках более ранних, чем путешествие Екатерины. К тому же, как свидетельствуют другие источники, императрица и вовсе не делала остановки на месте нынешней Корчевы, а поплыла сразу в Калязин из-за неожиданно начавшегося сильного ливня. Этот факт подтвержден в дневнике одного из её спутников. Так что более вероятной представляется следующая версия появления названия городка: рядом с ним протекала небольшая речушка, которая, по мнению историков, называлась «корочевкой» за свою невеликую длину. А раньше частенько села и деревни именовали по названию рек. Так и стало живописное село Тверской губернии Карачевым, а потом сокращенно - Корчевой.

Когда точно появилось само село, никто не знает. Однако существуют исторические свидетельства того, что славянские поселения здесь были еще в восьмом веке - они служили важным звеном, связывавшим Москву с Дмитровом и Тверь с Кашином. Первые упоминания о селе встречаются в писцовых книгах и датированы 1540 годом: «…село Карачево, а в нем церковь Воскресенье Христово». По сведениям тверских писцовых книг 1627-28 годов, село Корчева входило в вотчину тверского архиепископа «архиепископа Евфимия тверского село Коръчева на реке на Волге, на устье речки Корочевки, а в нём…». Однако село Карачево если и существовало во времена Екатерины, то едва ли было приметным. Подобных сёл и селец (отличие сельца от села в те времена состояло в том, что в первых ввиду крайней малочисленности населения не было церквей, а в сёлах - были) по берегам Волги было рассыпано великое множество. То ли дело соседние Кимры - большое богатое село, центр обувного ремесла, крупный торговый узел. Однако 18 октября 1781 года, через 14 лет после своего путешествия по Волге, Екатерина II подписывает указ, согласно которому Корчева получала статус города с уездом «из отдаленных селений Тверской, Кашинской и Калязинской округи».

Городу был установлен герб - в верхней части щита, горизонтально разрезанного, Тверской герб, а в нижней в зеленом поле заяц русак. Этот герб свидетельствует о богатстве окрестностей Корчевы: «…в зеленом поле белый… заяц, называемый русак, каковыми зверьками берега реки Волги, на которых сей город построен, отменно изобилуют». Появление герба также обросло легендами – говорят, что Екатерина II охотилась в данных местах, и на её глазах заяц, убегавший от охотников, перепрыгнул через пень, что и навело императрицу на мысль о будущем гербе города. Однако, как мы уже упоминали выше, никаких достоверных свидетельств пребывания царицы в селе Карачево не осталось, поэтому данная версия так и остается лишь красивой легендой…

Гораздо интереснее, почему именно Корчева была выбрана императрицей в качестве уездного города. Скорее всего, причину надо искать в страхе Екатерины перед новым восстанием (с момента подавления пугачёвского бунта к тому времени прошло чуть более пяти лет) и её попытке укрепить «вертикаль власти» путём делегирования полномочий тем населённым пунктам, которые не скомпрометировали себя «изменой». Исходя из этой логики, Кимры никак не могли претендовать на роль уездного города, поскольку ещё задолго до Пугачёвского бунта, в 1741 году, один из владельцев села Кимры, граф Головкин, был приговорен к смертной казни за участие в дворцовом перевороте. Приговор, правда, не был приведен в исполнение – графа всего лишь сослали в Якутию. Но доверие в глазах императрицы утратил не только мятежный граф, но и принадлежавшее ему село. Не лучшая ситуация была и с крестьянами, чьё и без того тяжёлое положение усиливалось в Тверской области плохим плодородием почв и тотальным обнищанием. Из-за этого ещё задолго до Пугачёва крестьяне поднимали бунты и восстания. Например, в 1763 году, после выхода Указа Екатерины Второй о даровании вольностей дворянству, когда пожар восстаний заполыхал в одиннадцати губерниях, в том числе и в Тверской. Вторая волна бунтов прокатилась по стране, не минуя Тверь и близлежащие города, в 1768 году. Крестьянские восстания были жестоко подавлены войсками, что, естественно, не улучшило отношение крестьян к власти, скрытое недовольство продолжало зреть в народе. Что же касается собственно Пугачёвского восстания, то императрица не могла не знать, что один из ближайших сподвижников самозванца - бывший каторжник и полковник мятежников так называемый Хлопуша (или Соколов Афанасий Тимофеевич) - родился неподалёку от Кимр, на противоположном от Карачева стороне Волги, в сельце Мошковичи.

Нет, определённо в этих мятежных местах ухо надо держать востро, и уж если кому и жаловать статус уездного центра, то лишь благонадёжным селениям, желательно принадлежащим не каким-нибудь сумасбродным помещикам, а казне.

Именно таким селением и было Карачево, принадлежавшее государственной Коллегии экономии – особому правительственному учреждению, которое управляло землями духовных лиц и собирало с них казённые доходы. Руководство Коллегии назначалось самой императрицей и полностью ей подчинялось. К тому же, в период крестьянских бунтов Карачево - Корчева оставалась оплотом спокойствия. Местные крестьяне никогда не были в крепостном состоянии, поэтому и не было в них великой ненависти к дворянам и помещикам.

Напротив, Корчева конца XVIII - начала XIX века выглядела едва ли не идиллически. Вот как описывала Корчеву дальняя родственница Александра Герцена Татьяна Кучина, в замужестве Пассек. Она родилась в селе Новоселье, расположенном всего в нескольких верстах от города Корчева, по другую сторону Волги. В своей книге воспоминаний «Из дальних лет», созданной в начале 19 века, Татьяна упоминает и Корчеву: «В то время это был небольшой городок, чуть не деревня, на берегу Волги, в сосновом лесу. Его две улицы с набережной пересекались переулками и были застроены деревянными домиками. Широкая площадь, поросшая травой и цветами, по которой мирно паслись гуси, иногда корова, свинья с поросятами, простиралась до Волги. На площади стоял… каменный собор довольно красивой архитектуры, и тянулись ряды низеньких деревянных лавок с незатейливыми товарами».

(Продолжение

следует).