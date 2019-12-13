В Конаковской центральной библиотеке в начале декабря открылись две выставки: графики «Линия и форма» Беатриссы Косматкиной и выставка кукол Надежды Орловой. Талантов у нас в городе много, и самых разнообразных. На открытии выставок присутствовали местные художники, ученики и выпускники Конаковской художественной школы и просто зрители.

Имя Беатриссы Косматкиной уже знакомо конаковцам по деревянной скульптуре самовара, которая установлена у одного из входов в конаковский бор. Несколько лет Беатрисса Косматкина занималась деревянной мозаикой, пластикой и скульптурой из дерева. Выставка графики «Линия и форма» - второй вернисаж художницы в нашем городе.

Бета рисовала с детства, окончила художественную школу в Узбекистане. Потом был перерыв, занималась другими видами деятельности и в 40 лет вернулась к творчеству. По её словам, это произошло после урагана в Москве, когда повалило много деревьев и веток. Беатрисса увидела в некоторых корягах будущие скульптуры и унесла их с собой. С этого начался её период творчества по дереву. Дальше - больше: пастель, акрил, графика, тушь. Выставки в Москве, Болгарии, Польше, Великом Новгороде, Конакове. Художница очень деятельная, работает много и вдохновенно. Пишет стихи, которые зачитали на открытии выставки. Одно из них шуточное про эту выставку:

- Вернисажи, вернисажи,

Только белый цвет

и сажа…

Где зелёный, охра где?

Красный где-то в уголке.

Только чёрный,

только белый.

Линия, полоска… точка,

Где лиловые цветочки?

Всё раскрашу разом

сразу,

И не будет вернисажа…

Конаковский художник Николай Шитиков прокомментировал так выставку коллеги: - Окончание эры живописи предсказывали при появлении фотографии, графики – при появлении компьютерной графики, но руку и воображение художника не заменит никакой механизм, живопись - это живое творчество.

Выпускницам Конаковской художественной школы Евгении Бережанской и Екатерине Архиповой понравился стиль Беатриссы Косматкиной. Девушки только пробуют себя в живописи, и им интересно посмотреть, как работают более опытные мастера.

– Это современное искусство, необычное, и с первого раза не всегда понятно, что на этих картинах. Когда начинаешь присматриваться, видишь что-то своё и сравниваешь свои ощущения с названием картины художника, - прокомментировала свои впечатления одна из девушек.

Ещё одно новое имя – На-дежда Орлова. Несколько удивительных кукол на чайник этой мастерицы поселились в выставочном зале библиотеки. Чаепитие – это мероприятие, которое собирает всех членов семьи за одним столом. С давних времен для создания атмосферы уюта люди использовали аксессуары, многие из которых изготавливали самостоятельно. Традиционным атрибутом русской чайной церемонии стала баба на чайник, не потерявшая своей актуальности и сегодня. Кукла на чайник имеет не только эстетическое значение, но и выполняет функцию грелки для заварочного чайника.

Надежда Николаевна родилась на Урале, но жизнь её побросала не только по городам России, но и Украины. Уже 13 лет женщина живёт в Конакове. Вся её жизнь связана с творчеством, в юности она работала швеёй, всегда вязала и шила сама. Во время перестройки организовала кооператив, где мастерицы пряли собачью шерсть, вязали из неё вещи и продавали их на ВДНХ. Три года назад Надежда Николаевна увлеклась изготовлением кукол, до этого - лепкой из холодного фарфора. Этот элемент она использует в украшении кукол, как и все прежние её увлечения – шитьё и вязание. Сама шьёт и вяжет наряды для кукол, волосы делает из шерсти, украшения и цветы - из холодного фарфора, основу – из трикотажа, набитого синтепоном. Лицо будущей куклы валяется из шерсти, сверху обтягивается трикотажем и разрисовывается и закрепляется специальным лаком. Работы очень кропотливые, по словам мастерицы, куклы у неё «рождаются» сами, эмоции и «характер» они проявляют сами. В заготовке они все одинаковые, а после работы над ними получаются разные. Какие-то становятся капризными красавицами, какие-то – добрыми толстушками.

Выставки будут работать целый месяц, приходите и сами оцените работу художниц!

Людмила Кикало.