В День Конституции РФ Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области

12 декабря в День Конституции Российской Федерации Губернатор Игорь Руденя вручил государственные награды жителям Верхневолжья. Торжественное мероприятие прошло в Правительстве Тверской области. Участие в мероприятии приняли председатель областного парламента Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, митрополит Тверской и Кашинский Савва, главы муниципальных образований, ветераны, почётные граждане Тверской области.

«Сегодня мы чествуем людей, которые воплотили в своей жизни главные ценности, провозглашённые Основным законом нашей страны. Это память предков, любовь и уважение к Отечеству, забота о его процветании и благополучии. Биографии людей, удостоенных государственных наград, лучше слов убеждают: для человека нет ничего невозможного, если превыше всего для него Отечество, крепкая семья, труд на благо родного края. На таких примерах воспитывается гордость за нашу великую страну, крепнет уверенность в будущем России и нашей тверской земли», - отметил Игорь Руденя.

Государственной наградой - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждена председатель Тверского областного отделения «Союз пенсионеров России» Нина Комова. На протяжении многих лет Нина Яковлевна ведёт работу по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, патриотическому воспитанию молодёжи, поддержке старшего поколения. В том числе, по обращению Нины Комовой к главе региона, в этом году в Тверской области установлен статус «дети войны».

Также высокую оценку получил многолетний труд водителя Комплексного центра социального обслуживания Краснохолмского района Сергея Пичина, который награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Медалью Суворова отмечен вклад сотрудников Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил России в разработку перспективного вооружения и обеспечение безопасности страны. Государственные награды вручены начальнику отделения (технической защиты информации) службы защиты государственной тайны Ярославу Антонову и заместителю начальника управления Олегу Неплюеву.

«Приложу все силы и знания для укрепления обороноспособности России. Значимым и символичным является награждение в День Конституции РФ, пусть этот праздник будет символом процветающей страны», - сказал Олег Неплюев.

Особые слова были адресованы в этот день Наталье Шерстнёвой, маме юной жительницы Вышнего Волочка Дарьи, которая ценой собственной жизни спасла свою сестру. Наталье Владимировне передана медаль «За спасение погибавших» (посмертно).

«Спасибо Вам за воспитание человека и Гражданина России с большой буквы», - сказал Игорь Руденя.

Региональных наград удостоены жители Тверской области, внёсшие особый вклад в развитие здравоохранения, культуры и искусства, государственной и муниципальной службы, сферы социальной защиты населения, строительства, торговли и услуг, образования, законотворческой деятельности, обеспечение пожарной безопасности. Многодетные мамы Майя Гога из Торопецкого района и Алёна Кузовенко из Бологовского района отмечены Почётным знаком Тверской области «Слава Матери».

Также в рамках церемонии прошло вручение паспортов гражданина Российской Федерации 10 юным жителям Верхневолжья. Игорь Руденя пожелал представителям молодого поколения успехов и свершений на благо Родины.

Пресс-служба Правительства Тверской области