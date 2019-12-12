Тверская область готовится отметить 78-ю годовщину освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков

В Твери идёт подготовка к празднованию 78-летия освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. В канун 16 декабря в муниципальных учреждениях культуры и образования пройдет более 150 тематических мероприятий: концертные программы, встречи с ветеранами войны и труда, уроки мужества, фотовыставки и выставки рисунков.

«В декабре 1941 года в Калинине потерпели крах планы фашистского командования по захвату Москвы. Освобождение города Калинина укрепило в сердцах миллионов граждан веру в правое дело, в то, что победа будет за нами. Сегодня Тверь по праву носит почётное звание «Город воинской славы», — считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В День освобождения Калинина с 8:00 в тверских храмах будут отслужены панихиды по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Затем пройдут традиционные церемонии возложения цветов и венков к братским могилам и воинским захоронениям во всех районах города.

В 11:00 у стелы «Город воинской славы» состоится церемония возложения цветов. В 12:00 у Обелиска Победы начнется торжественный митинг, прохождение торжественным маршем курсантов и слушателей ВА ВКО им. Г.К. Жукова, суворовцев, юнармейцев.

В 14:30 в ДК «Химволокно» стартует праздничное мероприятие «Пусть мерой чести будет Калинин». В 18:45 на площади Победы пройдет традиционная молодежная акция «Свеча памяти». Праздник завершится в 19:00 салютом.

На протяжении всего периода оккупации в Калинине и в непосредственной близости от него велись бои, сам город находился на военном положении. Немецкое командование отводило особое значение городу как крупному промышленному и транспортному узлу, который планировалось использовать для дальнейшего наступления на Москву, Ленинград и северо-восток европейской части СССР.

Враг вплотную подступил к Калинину 13 октября 1941 года. Город обороняли части 5-й и 256-й стрелковых дивизий, школы младших лейтенантов и истребительные батальоны. 14 октября противнику удалось захватить город.

19 октября 1941 года был образован Калининский фронт, первоначально в составе 22-й, 29-й, 30-й, а через несколько дней – 31-й армий. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник И.С.Конев.

5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в героическое наступление. 16 декабря Калинин был полностью очищен от фашистских оккупантов и стал первым областным центром, освобождённым от захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области