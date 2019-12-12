В Твери прошёл специальный показ военной драмы «Ржев»

11 декабря в Твери, в киноконцертном зале «Панорама», состоялся специальный показ военной драмы «Ржев». В мероприятии приняли участие Губернатор Игорь Руденя, представители исполнительной и законодательной власти Тверской области, ветераны Великой Отечественной войны, главы муниципальных образований, духовенство, руководители силовых ведомств региона, представители общественных организаций, предприятий и другие почетные гости. Также на показе присутствовали журналисты региональных СМИ, курсанты ВАВКО им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, юнармейцы, волонтёры.

Показ фильма в Твери организован по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Ленту представили члены съемочной группы – продюсер Инесса Юрченко, режиссер Игорь Копылов, директор картины Александр Колдаков, актёры Даниил Розин, Григорий Некрасов, Георгий Мичри, Сергей Жарков, Олег Гаянов, Иван Батарев, Александр Аравушкин, оператор-постановщик Евгений Кордунский.

«От лица всех нас хочу поблагодарить ветеранов, которые сегодня присутствуют на сегодняшнем показе. Сегодня Президент Владимир Путин проводил заседание оргкомитета «Победа», и самые теплые слова переданы нашим ветеранам, участникам этого важного события – Победы в Великой Отечественной войне. Все, что мы имеем – только благодаря вам», - подчеркнул Игорь Руденя.

Участник Курской битвы, сражений под Ржевом и штурма Берлина Спартак Сычев поделился впечатлениями о фильме и воспоминаниями о боях под Ржевом.

«Это тяжелый фильм о борьбе нашей армии за город Ржев. Здесь красноармейцы отбили немецко-фашистских захватчиков от Москвы. Я сам воевал на ржевском направлении, участвовал в ржевско-вяземской операции, также был на Курской дуге. 18-летним юношей получил первую боевую награду – Медаль за боевые заслуги. Родина нам дорога, и эта победа тоже нам очень дорога. В следующем году в Ржеве будет возведен большой мемориал в память о нашем подвиге и нашей победе», - сказал фронтовик.

Как рассказала Инесса Юрченко, фильм снят по мотивам произведения Вячеслава Кондратьева, которое очень тронуло всех, кто был задействован в создании кинокартины.

«Писатель сам был участником боев под Ржевом. Была проделана большая работа, и особо хочу отметить заслуги режиссера в создании картины. Фильм уже закуплен для проката во многих странах мира - Америке, Англии, Франции, Италии, Корее, Японии, Норвегии, Германии», - сообщила продюсер.

После показа фильма прошла патриотическая акция «Свеча памяти», ее участники почтили минутой молчания героев Великой Отечественной войны.

В общероссийский прокат картина «Ржев», основанная на реальных событиях 1942 года, вышла 5 декабря 2019 года. Первыми, 27 ноября, киноленту увидели ветераны Великой Отечественной войны и жители города Ржева, героически противостоявшего врагу в военные годы. 30 ноября второй премьерный показ фильма прошёл в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве.

В Твери драму «Ржев» транслируют на экранах в кинотеатрах «Звезда», «Синема Стар», «Сильвер Синема». Также картину показывают кинотеатры «Октябрь» в Ржеве, «Шоколад» в Вышневолоцком городском округе, «Созвездие» в Торжке, «Глобал Синема» в Конаково, «Юбилейный» в Бежецке.

Сценарий фильма написан по повести «Искупить кровью», созданной писателем-фронтовиком Вячеславом Кондратьевым.

В 1942-1943 годах под Ржевом проходили наступательные и оборонительные операции. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. На Ржевско-Вяземском выступе советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, общие потери с учётом раненых составили более 1,1 млн человек.

Память воинов, павших под Ржевом, будет увековечена на Ржевском мемориале Советскому солдату, строительство которого в настоящий момент ведётся в Тверской области. Открытие мемориала станет одним из центральных событий празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области