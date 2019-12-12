В Тверской области завершилась первая поисковая экспедиция «Солдаты Великой Победы. Калининский фронт»

В Старицком районе Тверской области прошла первая поисковая экспедиция в рамках проекта «Солдаты Великой Победы. Калининский фронт». Экспедиция была организована общественной организацией по содействию увековечения памяти погибших при защите Отечества «Исток» при поддержке Фонда президентских грантов.

Участие в экспедиции приняли члены общественных поисковых объединений регионального отделения «Поискового движения России». В Тверской области в настоящее время идёт активная подготовка к 75-летию Великой Победы.

«Это очень большой перечень мероприятий. Хотел бы попросить всех представителей СМИ принять активное участие в поздравлении ветеранов, в продвижении нашей Тверской области, как региона с героическим прошлым, достойным настоящим и позитивным будущем», - отметил Губернатор Игорь Руденя 11 декабря на пресс-конференции по итогам 2019 года.

11 декабря Губернатор Игорь Руденя также принял участие в обсуждении мероприятий предстоящего Года памяти и славы на заседании организационного комитета «Победа», которое в Кремле провел Президент России Владимир Путин.

Одним из центральных событий празднования 75-летия Победы в Тверской области станет открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. 25-метровую бронзовую скульптуру весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме. На бетонных стенах в основании кургана закрепят листы кортеновской стали, на которые нанесут имена красноармейцев, погибших подо Ржевом, а также фотографии участников Ржевской битвы. На площадке в полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций, которое взяла на себя Тверская область.

Проект по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин. Созданный мемориал получит статус филиала Музея Победы.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

В музее у мемориала Ржевскому солдату сделают павильоны для медиапроектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Возведение монумента ведется на спонсорские средства и пожертвования, сбор организован на сайте dar.histrf.ru. C 26 ноября Музей Победы начал передавать всю выручку от продажи входных билетов на строительство Ржевского мемориала Советскому солдату.

Пресс-служба Правительства Тверской области