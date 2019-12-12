В селе Беляницы Сонковского района будет отремонтирован детский сад

В селе Беляницы Сонковского района будет проведён капитальный ремонт детского сада. Намерение региона оказать содействие муниципалитету в решении этого вопроса подтвердил Губернатор Игорь Руденя во время пресс-конференции по итогам 2019 года, которая прошла 11 декабря.

«Есть два варианта. Муниципалитет за внебюджетные средства делает проектную документацию на ремонт учреждения, а область выделяет средства. Либо детский сад временно передаётся на баланс региона, мы делаем и проект, и ремонт, а затем переводим учреждение обратно на баланс муниципалитета. Надеюсь, что в 2020 году вопрос будет решён», — сказал Игорь Руденя.

Учреждение не работает с 2011 года. В настоящее время в поселении проживают свыше 500 человек, в том числе 36 детей. В детском саду требуется проведение ремонта кровли и фасада, замена оконных блоков и системы отопления, электропроводки, благоустройство территории, установка пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

В Тверской области по национальным проектам «Образование» и «Демография» ведется активное строительство детских садов и школ. На пресс-конференции редактор газеты «Старицкий вестник» Светлана Михайловская поблагодарила Игоря Руденю за обеспечение современных условий для образования детей муниципалитета. По инициативе Губернатора было возобновлено строительство школы-долгостроя в селе Степурино. В конце прошлого года учреждение было открыто. Также в Старице в настоящее время завершается строительство нового детского сада на 150 мест по национальному проекту «Демография».

В этом году в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» в Тверской области был открыт новый детский сад в посёлке Калашниково Лихославльского района, а также школа на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность» в Твери.

Строятся детские сады на 100 и 150 мест соответственно в тверских микрорайонах «Южный» и «Юность». Всего в 2019-2021 годах в Тверской области предусмотрено строительство 4 дошкольных учреждений в Твери, по одному — в Старице, Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлке Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского района. Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест для детей до 3 лет.

Кроме того, ведётся строительство школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» в Твери. До 2024 года также запланировано открытие школ на 1224 места в микрорайоне «Радужный», на 1224 места в Московском районе Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области