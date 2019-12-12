Игорь Руденя принял участие в заседании оргкомитета «Победа» в Кремле

11 декабря в Кремле под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина прошло 41-е заседание Российского организационного комитета «Победа». В заседании принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Основной темой оргкомитета «Победа» стало проведение в 2020-ом Года памяти и славы, сохранение памяти и предотвращение фальсификации истории о Великой Отечественной войне.

«Память и гордость должны объединять нас, делать сильнее, помогать молодым людям в полной мере осознать свою сопричастность Родине и великим делам своих предков. Именно это должно стать главным духовным смыслом Года памяти и славы, а главным делом - реальная поддержка и забота о ветеранах. Сам праздник надо провести на самом высоком уровне, достойном тех, кто эту победу добыл в сложных и тяжёлых испытаниях Великой Отечественной войны», - отметил Владимир Путин.

В рамках заседания обсуждалось жилищное, медицинское, лекарственное обеспечение ветеранов, предоставление этой категории граждан социальных услуг.

В Тверской области принято решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы более чем в два раза — с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

По поручению Игоря Рудени прорабатывается вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты не только участникам Великой Отечественной войны, но и приравненным к ним категориям граждан.

«Это скромный подарок. Сумма небольшая по сравнению с тем, какой вклад внесли ветераны Великой Отечественной войны в нашу жизнь», - отметил Игорь Руденя 11 декабря на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Ранее по инициативе Игоря Рудени было принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан. К юбилею Победы впервые выплату получат труженики тыла (сегодня в Тверской области их свыше 11 тысяч человек), вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны (свыше 2400 человек), а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году (самая многочисленная категория – свыше 91 тысячи 600 человек). В общей сложности впервые поддержку получат более 105 тысяч человек.

В рамках программы по улучшению жилищных условий ветеранов в 2019 году помощь оказана 41 ветерану. В декабре 2019 года дополнительно были выделены средства на обеспечение жильем ещё 12 ветеранов. Также предоставляются денежные выплаты на газификацию домов и квартир, компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Ветераны в плановом режиме проходят диспансеризацию, получают все необходимые социальные и медицинские услуги. С 2018 года введена компенсация детям погибших участников Великой Отечественной войны на оплату проезда к месту захоронения или гибели родителей.

Среди других тем заседания оргкомитета «Победа» - вопросы, связанные с поисковой деятельностью, изданием военных книг, рассказывающих о подвигах солдат и офицеров Красной Армии, проведением памятных мероприятий увековечиванием памяти героев Великой Отечественной войны.

В Верхневолжье идёт создание Ржевского мемориала Советскому солдату. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин. Созданный мемориал получит статус филиала Музея Победы.

Обеспечение инфраструктуры проекта взяла на себя Тверская область. В полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций, высажена большая часть зелёных насаждений, выполнены работы по расчистке территории, опашке и посеву озимых, установлены знаки туристской навигации, заключен контракт на проведение строительно-монтажных работ по обеспечению транспортной инфраструктурой.

Параллельно с этим ведётся обустройство площадки Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая отныне будет базироваться вблизи мемориала.

В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и открытию Ржевского мемориала большой объём работ проводится в Городе воинской славы Ржеве – реставрация Обелиска советским воинам, погибшим при освобождении города, ремонт дорог, дворовых территорий, кровель и фасадов зданий, установка детских площадок.

25-метровую бронзовую скульптуру мемориала весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме возле деревни Хорошево. На площадке смонтирован силовой несущий каркас памятника, он полностью готов к монтажу бронзовых элементов. К марту 2020 года планируется полностью собрать скульптуру.

На площадке завершена отливка бетонных стен в основании кургана. На них закрепят листы кортеновской стали, на которые нанесут имена красноармейцев, погибших подо Ржевом, а также фотографии участников Ржевской битвы.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

В музее у мемориала Ржевскому солдату сделают павильоны для медиапроектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Возведение монумента ведется на спонсорские средства и пожертвования, сбор организован на сайте dar.histrf.ru. C 26 ноября Музей Победы начал передавать всю выручку от продажи входных билетов на строительство Ржевского мемориала Советскому солдату.

Пресс-служба Правительства Тверской области