Лариса Мосолыгина: «Вопросы демографии в Тверской области важны не менее экономических»

Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина, комментируя итоги пресс-конференции губернатора Игоря Рудени, которая состоялась 11 декабря, отметила, что региональная власть последовательно развивает комплекс мер государственной поддержки материнства и детства.

«Динамика, с которой губернатор Игорь Руденя и Правительство Тверской области разрабатывают и внедряют дополнительные меры поддержки семей с детьми, говорит о том, что вопросы демографии для Тверской области не менее важны, чем вопросы устойчивого экономического развития. Важно, что глава региона и социальный блок правительства принимают взвешенные решения, основанные на текущем положении дел, и, что самое главное, на ожиданиях жителей области», – отметила Лариса Мосолыгина.

Напомним, демографический пакет мер поддержки для молодых и многодетных семей обсуждался в ходе пресс-конференции по итогам 2019 года, которую провёл 11 декабря губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил, что для укрепления института семьи, ценностей материнства, отцовства и детства, повышение статуса многодетной семьи в Тверской области создано Министерство демографической и семейной политики, которое возглавила Светлана Ермакова.

С января текущего года многодетные семьи были освобождены от платы за вывоз ТКО, весной было принято решение о предоставление молодым семьям, где родился или усыновлён ребёнок, единовременной выплаты на частичное погашение ипотечного кредита, в октябре в регионе начали вручать подарки новорождённым.

«Сейчас рассматриваем ещё несколько дополнительных позиций, которые мы могли бы использовать. Приглашаю журналистов принять активное участие в формировании дополнительных льгот для наших многодетных семей. Если будут какие-то рекомендации и пожелания по поводу того, что ещё можно сделать, готовы рассмотреть. Ведь сегодня наша самая главная задача - это демография. Что бы мы ни строили, ни ремонтировали, ни создавали, всё это для будущих поколений», - подчеркнул Игорь Руденя.

С 2020 года в Верхневолжье начнут действовать новые формы поддержки семей с детьми. В их числе - предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости), освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил), предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Также в регионе учреждены новые награды для семей: почётный знак «Гордость отца», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье».

Повтор трансляции пресс-конференции будет транслироваться 14 декабря в 8:40 на канале «Россия-1», 15 декабря в 13:00 – на канале «Россия-24 Тверь».