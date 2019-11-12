В Тверской области отрабатываются действия по обеспечению безопасности на федеральных дорогах в рамках Всероссийского учения

11 декабря в Тверской области проходит второй этап Всероссийского командно-штабного учения, в ходе которого органы управления сил территориальной подсистемы РСЧС Верхневолжья на практике отработают механизмы взаимодействия, реагирования и ликвидации последствий нештатных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры.

Крупномасштабное демонстрационное учение стартовало 10 декабря, оно проводится в Северо-Западном, Южном и Центральном федеральных округах России. Тверская область выбрана площадкой для учения как регион, где проходят крупные федеральные трассы М-9 «Балтия», М-10 «Россия», скоростная автомобильная дорога М-11 «Нева», которую 27 ноября открыл Президент России Владимир Путин.

Губернатор Игорь Руденя считает: открытие трассы М-11 – это новый этап в развитии экономики и логистики Тверской области. По мнению главы региона, одной из ключевых задач является обеспечение комплексной безопасности на этой и других автодорогах, проходящих по территории Тверской области.

Сегодня в рамках учения ведется отработка действий по ликвидации последствий условного дорожно-транспортного происшествия на участке трассы М-11 «Нева» в приграничном районе с Новгородской областью. К мероприятию привлечены главы муниципальных образований и руководители учреждений здравоохранения.

10 декабря состоялся первый этап командно-штабного учения «Приведение органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на ЧС».

В учении задействованы сотрудники МВД России, Минздрава, ФМБА, Росгидромета, Минтранса, Росавиации, Росавтодора, Росморречфлота, а также органы исполнительной власти субъектов РФ. В Тверской области привлечено 2005 человек, 730 единиц техники, в том числе от МЧС России - 449 сотрудников, 120 единиц техники.

Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области