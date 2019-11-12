Игорь Руденя заявил о готовности регионального правительства выделить средства на ремонт Пантеона Памяти в Твери

На пресс-конференции 11 декабря губернатор Игорь Руденя сообщил, что Правительство Тверской области готово выделить средства на ремонт Пантеона Памяти в парке Победы в Твери.

«Мы готовы выделить средства, тем более у нас есть такое направление – на столичные функции городам воинской славы. Документацию готовьте, а мы финансово поддержим», – сказал Игорь Руденя, отвечая на вопрос журналиста.

Губернатор отметил, что этот вопрос необходимо решить совместно с депутатами Тверской городской Думы и главой Твери Алексеем Огоньковым, так как Пантеон Памяти находится в муниципальной собственности. Игорь Руденя предложил городской власти подготовить необходимые документы для проведения работ в следующем году.

Также губернатор высказал свое мнение по вопросу содержания парка Победы в Твери и, в целом, общественных пространств.

«Было несколько попыток сдать в концессию парк Победы. Считаю, что такие попытки недопустимы. У власти достаточно и чиновников, и средств, и сил, чтобы в формате МУПа содержать общественные пространства, убирать их, приводить в порядок, красить, ремонтировать, менять плитку, высаживать новые деревья, заниматься детскими площадками. Москва сегодня по этому пути идет, и у них все работает», – отметил Игорь Руденя.

11 декабря состоялась пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2019 года. Это четвёртая пресс-конференция главы региона. Первую Игорь Руденя провел в 2016 году.

Повтор трансляции пресс-конференции можно увидеть сегодня в 14:00 на телеканале «Тверской проспект – Регион», в эфире ОТР в рамках блока вещания телеканала «Тверской проспект – Регион» в 17:00. 14 декабря в 8:40 повтор будет транслироваться на канале «Россия-1», 15 декабря в 13:00 – на канале «Россия-24 Тверь».