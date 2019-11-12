Игорь Руденя: в рамках подготовки к 75-летию Победы продолжим благоустройство города воинской славы Ржева

В Тверской области будет продолжена работа по приведению города Ржева в порядок. Вопрос поднимался на пресс-конференции Губернатора Игоря Рудени по итогам 2019 года, которую глава региона провел 11 декабря.

«Особого внимания требует система ЖКХ Ржева. В частности, необходим ремонт теплотрасс в городе. Считаем, что объекты коммунального комплекса должны быть в муниципальной или областной собственности. Сейчас активно ведем такую работу. Что касается Ржева, запланированы работы по очистным сооружениям, заложены средства на приведение в порядок систем водоотведения», - сказал Игорь Руденя.

В 2019 году городу воинской славы Ржеву в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы выделено более 46,7 млн рублей на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды. В план работ вошло свыше 22 объектов улично-дорожной сети, 28 дворовых территорий, мероприятия по ремонту кровель и фасадов 59-ти многоквартирных домов. Оборудованы 25 детских площадок. Также велось благоустройство городских общественных территорий: площади Революции, сквера Степанченко, территории пересечения улиц Н. Головни и Ленинградского шоссе.

В городе реставрируется Обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города. Решение о его ремонте было принято на заседании Российского организационного комитета «Победа» под руководством Президента России Владимира Путина в декабре 2018 года, в котором принял участие Игорь Руденя.

Работы по комплексному благоустройству Ржева будут продолжены и в 2020 году. Так, в программу ремонта муниципальных дорог Тверской области в следующем году вошло 9 участков – это Крестьянский переулок, улицы Новоженова, Урицкого, Привокзальная, Железнодорожная, Куприянова, Партизанская, Маяковского, Челюскинцев, а также 15 дворовых территорий.

Пресс-служба Правительства Тверской области