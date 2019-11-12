Игорь Руденя поддержал предложение о проведении экскурсий для школьников на Ржевский мемориал Советскому солдату и близлежащие воинские захоронения

Мемориал в Ржеве находится в высокой степени готовности, сообщил Губернатор Игорь Руденя 11 декабря на пресс-конференции по итогам 2019 года. С вопросом о проведении комплексных экскурсий для школьников на мемориале и близлежащих к нему воинских захоронениях к Игорю Рудене обратился ветеран журналистики, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Александр Харченко.

Игорь Руденя поддержал проект комплексных экскурсий.

«Значение Ржевской битвы невозможно переоценить. Монумент, который создаётся в Ржеве — это федеральный проект, филиал Музея Победы на Поклонной горе. Он будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения многих граждан разных возрастов из регионов России и других государств. Уверен, что для жителей Верхневолжья, как детей, так и взрослых, мемориал станет любимым местом», — сказал Игорь Руденя.

Открытие Ржевского мемориала станет одним из ключевых мероприятий празднования в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

25-метровую бронзовую скульптуру весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме. На бетонных стенах в основании кургана закрепят листы кортеновской стали, на которые нанесут имена красноармейцев, погибших подо Ржевом, а также фотографии участников Ржевской битвы. На площадке в полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций, которое взяла на себя Тверская область.

Проект по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин. Созданный мемориал получит статус филиала Музея Победы.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

В музее у мемориала Ржевскому солдату сделают павильоны для медиапроектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Возведение монумента ведется на спонсорские средства и пожертвования, сбор организован на сайте dar.histrf.ru. C 26 ноября Музей Победы начал передавать всю выручку от продажи входных билетов на строительство Ржевского мемориала Советскому солдату.

Пресс-служба Правительства Тверской области