Игорь Руденя: рассматриваем дополнительные меры по поддержке многодетных семей Тверской области

Демографический пакет мер поддержки для молодых и многодетных семей обсуждался в ходе пресс-конференции по итогам 2019 года, которую провёл сегодня Губернатор Игорь Руденя.

Корреспондент ГТРК «Тверь» Елена Ларионова от имени многодетных родителей, с которыми ей при подготовке видеосюжетов для программ телеканала удалось пообщаться, выразила благодарность за уже действующие меры и поинтересовалась нововведениями.

Игорь Руденя отметил, что для укрепления института семьи, ценностей материнства, отцовства и детства, повышение статуса многодетной семьи в Тверской области создано Министерство демографической и семейной политики, которое возглавила Светлана Ермакова.

С января текущего года многодетные семьи были освобождены от платы за вывоз ТКО, весной было принято решение о предоставление молодым семьям, где родился или усыновлён ребёнок, единовременной выплаты на частичное погашение ипотечного кредита, в октябре в регионе начали вручать подарки новорождённым.

«Сейчас рассматриваем ещё несколько дополнительных позиций, которые мы могли бы использовать. Приглашаю журналистов принять активное участие в формировании дополнительных льгот для наших многодетных семей. Если будут какие-то рекомендации и пожелания по поводу того, что ещё можно сделать, готовы рассмотреть. Ведь сегодня наша самая главная задача - это демография. Чтобы бы мы ни строили, ни ремонтировали, ни создавали, всё это для будущих поколений», - подчеркнул Игорь Руденя.

С 2020 года в Верхневолжье начнут действовать новые формы поддержки семей с детьми. В их числе - предоставление субсидий для семей с 5 и более детьми на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости), освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил), предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Также в регионе учреждены новые награды для семей: почётный знак «Гордость отца», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье».

Сегодня, 11 декабря, Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл пресс-конференцию по итогам года для журналистов региональных и районных средств массовой информации.

Повтор трансляции можно будет увидеть сегодня на телеканале «Тверской проспект – Регион» в 14.00, в эфире ОТР в рамках блока вещания телеканала «Тверской проспект – Регион» в 17:00. 14 декабря в 8:40 повтор будет транслироваться на канале «Россия-1», 15 декабря в 13:00 – на канале «Россия-24 Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области