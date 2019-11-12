Игорь Руденя: приоритет в экономике Тверской области — развитие малого бизнеса, промышленности, сельского хозяйства

По мнению Губернатора Игоря Рудени, приоритетные направления в экономике Тверской области — это поддержка малого и среднего бизнеса, создание кластеров по отраслям промышленности, развитие сельского хозяйства. Об этом шла речь на пресс-конференции по итогам 2019 года, которую глава региона провёл 11 декабря.

Работа по развитию малого и среднего бизнеса ведётся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Один из реализованных проектов — открытие в октябре текущего года в Твери центра «Мой бизнес», где прошла пресс-конференция. В числе основных задач — обеспечение льготного доступа малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам, считает Игорь Руденя

«Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Тверской области сегодня по объёмам кредитования занимает одну из ведущих позиций в ЦФО, этот успешный опыт будем наращивать», — отметил Игорь Руденя.

В числе знаковых проектов — создание промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения совместно с АО «Трансмашхолдинг». Проект предполагает локализацию в тверском регионе производств от выпуска компонентов до современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Планируется, что якорным предприятием кластера станет Тверской вагоностроительный завод.

Также на пресс-конференции Игорь Руденя подвёл итоги года в сфере инвестиционной политики.

«В 2019 году подписано несколько крупных инвестиционных соглашений – это развитие технопарков, машиностроительного производства, сельского хозяйства. В частности, в Кашинском районе уже стартовала реализация проекта ООО «Румелко-Агро» в молочном животноводстве. Объём инвестиций составит не менее 18 млрд рублей», —сказал Игорь Руденя.

Глава региона в числе основных направлений инвестиций в сельском хозяйстве назвал также животноводство и производство льна.

Всего в АПК Верхневолжья сейчас реализуется 25 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 57 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области