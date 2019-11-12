Игорь Руденя поддержал инициативу об учреждении в Тверской области звания «Заслуженный журналист»

В Верхневолжье рассмотрят вопрос об учреждении звания «Заслуженный журналист Тверской области». Предложение журналистов поддержал Губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года, которая состоялась 11 декабря.

«Уверен, что все журналистское сообщество поддерживает эту инициативу. Готовы учредить такое звание. Рассчитываем, что коллеги из Законодательного собрания Тверской области нас поддержат. Наши журналисты должны быть лучшими», - сказал Игорь Руденя.

Поощрение жителей региона – важное направление в работе областной власти.

С 1 января 2020 года в Верхневолжье начнет действовать новая региональная награда - почётный знак Тверской области «Слава отца». Она будет вручаться за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, вклад в возрождение лучших семейных традиций отцам (усыновителям), которые проживают в Тверской области и воспитали в одном браке пять и более детей. Награждённым знаком будет предоставляться единовременная денежная выплата в 30 тысяч рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области