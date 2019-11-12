Игорь Руденя: в Тверскую область не будут привозить коммунальные отходы из других регионов

Тверская область не будет принимать твердые коммунальные отходы из других субъектов – это подтвердил Губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы о реформе в сфере ТКО на пресс-конференции по итогам 2019 года. Тему подняли журналисты из Нелидово.

«Работу ведем публично, открыто, проводим общественные слушания. В том числе в Нелидово была выбрана площадка, на которую будут вывозиться отходы только с территории нелидовской агломерации. Доставлять в Тверскую область мусор из других регионов мы не будем. Кроме того, не предусмотрено создание в регионе мусоросжигательных заводов. В рамках новой схемы обращения с ТКО создан региональный оператор - это наша, государственная компания. Также определили ставку за вывоз мусора меньше 100 рублей», - рассказал Игорь Руденя.

Губернатор сообщил, что в регионе планируется развивать систему сортировки коммунальных отходов. Первый такой проект анонсирован в Калининском районе, где предполагается создать площадку со статусом технопарка. Экотехнопарк предполагает наличие современного автоматического мусоросортировочного комплекса, построенного с использованием новейших научно-технических достижений, отвечающего всем требованиям экологической безопасности.

Игорь Руденя также отметил, что активно ведется образовательная работа, начиная с детей младшего возраста. Кроме того, в планах – развитие системы раздельного сбора отходов у населения.

Сейчас в регионе ведётся работа по созданию новой инфраструктуры по обращению с отходами. Создаваемые объекты будут строго соответствовать современным требованиям в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. К 2024 году на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию до 58% от общего объема ТКО.

По региональному проекту «Чистая страна» до 2024 года в Тверской области планируется провести рекультивацию объектов накопленного вреда, расположенных в границах городов Кимры, Красный Холм, Бологое, посёлка Фирово, Нелидовского городского округа.

В Тверской области с 1 января 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Руденя многодетные семьи полностью освобождены от оплаты коммунальной услуги за обращение с твердыми коммунальными отходами. В областном бюджете на предоставление компенсации расходов по уже оплаченным квитанциям и на предоставление субсидии региональному оператору на возмещение недополученных доходов в текущем году предусмотрено более 67,5 млн рублей.

Единый тариф за вывоз мусора в Тверской области установлен в размере 91,24 рубля с человека в месяц. Губернатор утвердил снижение платы граждан за вывоз мусора на 5,45% с 1 апреля 2019 года. Этот показатель остается одним из самых низких в стране.

Пресс-служба Правительства Тверской области