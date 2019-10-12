Игорь Руденя: получить знак «Слава отца» почетно для всей семьи

С 1 января 2020 года в Тверской области начнет действовать новая региональная награда — почётный знак Тверской области «Слава отца». Она будет вручаться за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, вклад в возрождение лучших семейных традиций. Проект изменений в региональное законодательство обсудили 10 декабря на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Награда призвана подчеркнуть общественное признание и высокое уважение к ответственному родительству. Почётный знак «Слава отца» будет вручаться отцам (усыновителям), которые проживают в Тверской области и воспитали в одном браке пять и более детей.

«Получить награду «Слава отца» будет почётно не только для ее обладателя, но и для всей семьи, для детей. Это пример для других. Многодетная семья – это тверская традиция, российская традиция. Очень важно отношение нашей молодёжи к семейным устоям. Уверен, что в Тверской области оно абсолютно правильное», - сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

При представлении к награде будут учитываться достижения детей в образовательной, трудовой, творческой, спортивной, общественной и других сферах деятельности, активная жизненная позиция семьи.

Награждённым знаком «Слава отца» будет предоставляться единовременная денежная выплата в 30 тысяч рублей. Игорь Руденя поручил рассмотреть возможность увеличения этой суммы, а также ежемесячных выплат жительницам региона, которые награждены почётным знаком «Слава матери».

Инициативу о создании новой награды для многодетных отцов Игорь Руденя озвучил на одном из заседаний регионального Правительства в сентябре текущего года. Тогда же было принято решение о введении ряда новых мер поддержки многодетных семей.

Семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в 5 лет. На эти цели планируется направить порядка 50 млн рублей. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил).

Для матерей из многодетных семей предусмотрена компенсация изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. По данному направлению запланировано финансирование в объёме 12,5 млн рублей.

Для создания в регионе комплексной системы поддержки семей с детьми создано Министерство демографической и семейной политики.

Всего в настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. На их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 млрд рублей.

За счёт федерального бюджета выплачивается материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребёнка и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, ежемесячные выплаты в случае рождения (усыновления) первого ребёнка. Предусмотрены выплаты беременным жёнам военнослужащих, проходящих службу по призыву, и ежемесячные пособия на детей; женщинам, вставшим на учёт в медицинские учреждения на ранних сроках беременности.

За счёт федерального и регионального бюджетов получают ежемесячную материальную поддержку нуждающиеся семьи, где появился третий и последующие дети.

Ряд мер обеспечивается за счёт региона. Это пособие на ребёнка семьям с невысоким доходом, адресная социальная помощь беременным женщинам из сельской местности на проезд в медицинские учреждения, ежемесячное пособие многодетным семьям и другие выплаты. К 1 сентября первоклассникам из семей с небольшим доходом дарят портфель с набором канцелярских принадлежностей.

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. Также в этом году стартовала программа ежемесячных выплат беременным женщинам на обеспечение полноценного питания. С 1 октября текущего года каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, будет подарен набор из 58 предметов детских принадлежностей.

Семьи с небольшим доходом могут заключить социальный контракт и получить поддержку на ведение личного подсобного хозяйства. Начиная с 2013 года 774 семьям Тверской области по этой программе оказана помощь более чем на 50 млн рублей.

Востребован у жителей Верхневолжья и региональный материнский капитал. Всего с 2012 года выдано более 970 сертификатов, сейчас размер выплаты составляет более 63 тыс. рублей. Семьи могут потратить эти средства на уплату части кредита на строительство или покупку жилья, ремонт и подведение инженерных коммуникаций, приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной и бытовой техники, автомобиля, мебели.

Пресс-служба Правительства Тверской области