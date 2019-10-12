Фонд «Петербургская политика» назвал ключевые позитивные события в Тверской области за ноябрь

В мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов в ноябре 2019 года вошел ряд позитивных событий Тверской области. Все они носят экономический характер. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

На первом месте в исследовании указано открытие Президентом Владимиром Путиным движения по автодороге М-11, получившей название «Нева». Участок трассы продолжительностью около 300 км проходит по территории Тверской области.

«Для Тверской области как региона, расположенного между двух столиц, наличие автотрассы М-11 имеет ключевое значение в развитии промышленности, сельского хозяйства, экономики, туризма. В ближайшие годы будут реализованы проекты, на которые оказало существенное влияние наличие трассы М-11, что позволит привлечь более 90 млрд рублей инвестиций и создать в тверском регионе более 17 тыс. рабочих мест», – сказал губернатор Игорь Руденя.

Еще одно важное событие, связанное с открытием магистрали М-11, – предложение губернатора Игоря Рудени о строительстве развязки в районе Вышнего Волочка и создании региональной хорды между трассами М-11, М-10 и М-9. Таким образом, транспортный поток в сторону Селигера, Осташкова, Пено и Андреаполя будет обеспечен более коротким и качественным маршрутом.

Также фондом «Петербургская политика» отмечена поддержка Законодательным собранием Тверской области инициатив губернатора Игоря Рудени, направленных на создание благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности. Принятый закон устанавливает пониженные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории региона. Размер налоговой ставки снижен с 6% до 3% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15% до 7,5% – если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом закон распространяется на 40 видов предпринимательской деятельности. В сфере IT пониженные налоговые ставки устанавливаются в размере 1,5% и 5% соответственно. Аналогичные меры по уменьшению стоимости патента приняты для предприятий отрасли, работающих по патентной системе налогообложения за счет изменений в региональный закон «О патентной системе налогообложения в Тверской области».

В мониторинг «Петербургской политики» также вошло обсуждение губернатором Игорем Руденей, руководством компании «Коралл» и представителями потенциального инвестора – французской компании «Кооперль Арк Атлантик Груп» – инвестиционного проекта по созданию в Бежецком и Сонковском районах мясоперерабатывающего комплекса, цеха по производству комбикормов и селекционно-генетического центра

Кроме того, аналитики фонда обратили внимание на перевод земельного участка в Бежецком районе в категорию земель промышленности для реализации предприятием «Коралл» инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства.

Список позитивных событий в ноябре, по версии «Петербургской политики», завершает открытие в Твери российско-итальянской компанией «Диэлектрические кабельные системы» нового производства металлорукавов в ПВХ-оболочке для прокладки электрического кабеля.