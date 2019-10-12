Наталья Рощина: «Муниципалитетам необходимо мобилизоваться, чтобы выполнить Адресную инвестиционную программу на местах»

Исполняющая обязанности главы города Вышний Волочек Наталья Рощина считает, что параметры новой Адресной инвестиционной программы на 2020-2022 годы, проект которой рассмотрен 10 декабря на заседании Правительства Тверской области, дает территориям серьезные возможности для развития.

«У нас никогда не было такой серьезной Адресной инвестиционной программы. За нами теперь реализация. Муниципалитетам необходимо мобилизоваться и правильно все рассчитать, чтобы выполнить Адресную инвестиционную программу на местах, чтобы деньги, которые нам выделяются, мы реализовали», – сказала Наталья Рощина.

10 декабря на заседании Правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена Адресная инвестиционная программа (АИП) региона на 2020-2022 годы.

В следующем году будут существенно увеличены объёмы финансирования региональной Адресной инвестиционной программы. В 2020 году на реализацию АИП предусмотрено более 7,4 млрд рублей, что в 1,5 раза больше чем в 2019-м, и почти в 9 раз больше чем в 2016-м. На 2021-2022 годы заложено свыше 13,4 млрд рублей.

Адресная инвестиционная программа Тверской области - ключевой инструмент бюджетного инвестирования. В нее включено строительство и реконструкция важных объектов социальной сферы, инфраструктуры за счёт средств областного бюджета.

«Реализация Адресной инвестиционной программы – это возможность целевого развития нашего региона, в соответствии с реализацией целей и задач национальных проектов, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Для нас это очень серьёзный документ, публичное планирование нашей работы. Для муниципальных образований войти в АИП – это уже совершенно другой статус, это профессиональное развитие территорий», – отметил Игорь Руденя.

Наибольший объем бюджетных ассигнований в 2020-2022 годах будет направлен на развитие ключевых отраслей – здравоохранения (6 млрд рублей), жилищно-коммунального хозяйства (свыше 4,8 млрд рублей), дорожного хозяйства (свыше 3,9 млрд рублей), образования (более 3 млрд рублей). На реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта предусмотрено 1,5 млрд рублей, с сфере туризма - 1,4 млрд рублей, более 1,2 млрд рублей – в сферах культуры, социальной политики, охраны окружающей среды.

В проект программы включено 69 объектов в 24 муниципальных образованиях региона, предусмотрено включение дополнительных объектов.