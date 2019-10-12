Николай Баранник об Адресной инвестиционной программе Тверской области: «Впервые видим такие большие цифры»

Глава Андреапольского района, председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области» Николай Баранник прокомментировал итоги заседания Правительства Тверской области, на котором 10 декабря был рассмотрен проект Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2020-2022 годы.

«Проведена огромная работа. Если говорить откровенно, мы впервые видим такие большие цифры, которые направлены на выполнение Адресной инвестиционной программы по каждому району. Особенно это касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства, газификации, в том числе, юго-запада области. Я бы сказал так: от слов переходим к делу. Сегодня мы реально видим, что начаты работы, запланированы деньги на проектирование. Это крайне необходимо для таких городов, как Нелидово и Западная Двина, поселка Оленино и других. Будет задействован большой куст. И нам в ассоциации надо плотнее работать с территориями в рамках реализации Адресной инвестиционной программы, индивидуально работать с каждым районом на перспективу», – сказал Николай Баранник, отметив, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области».

10 декабря на заседании Правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена Адресная инвестиционная программа (АИП) региона на 2020-2022 годы.

В следующем году будут существенно увеличены объёмы финансирования региональной Адресной инвестиционной программы. В 2020 году на реализацию АИП предусмотрено более 7,4 млрд рублей, что в 1,5 раза больше чем в 2019-м, и почти в 9 раз больше чем в 2016-м. На 2021-2022 годы заложено свыше 13,4 млрд рублей.

Адресная инвестиционная программа Тверской области - ключевой инструмент бюджетного инвестирования. В нее включено строительство и реконструкция важных объектов социальной сферы, инфраструктуры за счёт средств областного бюджета.

«Реализация Адресной инвестиционной программы – это возможность целевого развития нашего региона, в соответствии с реализацией целей и задач национальных проектов, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Для нас это очень серьёзный документ, публичное планирование нашей работы. Для муниципальных образований войти в АИП – это уже совершенно другой статус, это профессиональное развитие территорий», – отметил Игорь Руденя.

Наибольший объем бюджетных ассигнований в 2020-2022 годах будет направлен на развитие ключевых отраслей – здравоохранения (6 млрд рублей), жилищно-коммунального хозяйства (свыше 4,8 млрд рублей), дорожного хозяйства (свыше 3,9 млрд рублей), образования (более 3 млрд рублей). На реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта предусмотрено 1,5 млрд рублей, с сфере туризма - 1,4 млрд рублей, более 1,2 млрд рублей – в сферах культуры, социальной политики, охраны окружающей среды.

В проект программы включено 69 объектов в 24 муниципальных образованиях региона, предусмотрено включение дополнительных объектов.