Игорь Руденя: объемы реализации адресной инвестиционной программы по сравнению с 2016 годом увеличены в 9 раз

10 декабря на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени рассмотрена Адресная инвестиционная программа (АИП) региона на 2020-2022 годы.

В следующем году будут существенно увеличены объёмы финансирования региональной Адресной инвестиционной программы. В 2020-ом на реализацию АИП предусмотрено более 7,4 млрд рублей, что в 1,5 раза больше чем в 2019-ом, и почти в 9 раз больше чем в 2016-ом. На 2021-2022 годы заложено свыше 13,4 млрд рублей.

Адресная инвестиционная программа Тверской области - ключевой инструмент бюджетного инвестирования. В нее включено строительство и реконструкция важных объектов социальной сферы, инфраструктуры за счёт средств областного бюджета.

«Реализация Адресной инвестиционной программы – это возможность целевого развития нашего региона, в соответствии с реализацией целей и задач национальных проектов, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Для нас это очень серьёзный документ, публичное планирование нашей работы. Для муниципальных образований войти в АИП – это уже совершенно другой статус, это профессиональное развитие территорий», - отметил Игорь Руденя.

Наибольший объем бюджетных ассигнований в 2020-2022 годах будет направлен на развитие ключевых отраслей – здравоохранения (6 млрд рублей), жилищно-коммунального хозяйства (свыше 4,8 млрд рублей), дорожного хозяйства (свыше 3,9 млрд рублей), образования (более 3 млрд рублей). На реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта предусмотрено 1,5 млрд рублей, с сфере туризма - 1,4 млрд рублей, более 1,2 млрд рублей – в сферах культуры, социальной политики, охраны окружающей среды.

В проект программы включено 69 объектов в 24 муниципальных образованиях региона. Это, в том числе, строительство Детской областной клинической больницы, рассчитанной на 420 коек. Приступить к строительным работам планируется в следующем году. Объём финансирования на ближайшие три года составит более 5,8 млрд рублей.

«Президент Владимир Владимирович Путин подписал решение о назначении единственного исполнителя – это государственная корпорация «Ростех», которая будет заниматься реализацией этого проекта», - сказал Игорь Руденя.

Среди объектов образования, включённых в АИП - 2 школы и 7 детских садов в пяти муниципальных образованиях региона: Твери, Вышневолоцком городском округе, Торжке, Калининском районе, Лихославле.

7,2 % от общего объёма средств на реализацию АИП в 2020-2022 года направят на создание спортивных объектов в 3 муниципальных образованиях: строительство гребных баз на р. Волга и р. Тверца в Твери, спорткомплекса с бассейном в Бежецке, двух физкультурно-оздоровительных комплексов.

Также программа включает строительство обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море»: пешеходного моста через реку Дойбица в Конаковском районе, транспортно-пересадочного узла, причалов, реконструкцию дорог и другие объекты.

В Адресной инвестиционной программе предусмотрено включение дополнительных объектов. Игорь Руденя поручил главам муниципалитетов с повышенной мерой ответственности подойти к формированию предложений для включения в АИП на ближайшие три года.

«Программа достаточно амбициозная. В первую очередь, уделяется особое внимание инфраструктурным изменениям в каждом муниципалитете. У каждого муниципалитета есть возможность подготовить документы и предложить на рассмотрение проекты. Строительство новых объектов – это локомотив для развития территорий», - отметил глава Старицкого района Сергей Журавлёв.

Пресс-служба Правительства Тверской области