Тверская область вошла в ТОП-20 рейтинга инвестиционной активности регионов за ноябрь

Тверская область по итогам ноября вошла в «двадцатку» регионов с наибольшей инвестиционной активностью. Об этом сообщается на сайте делового журнала «Инвест-Форсайт».

Одним из важнейших событий ноября, отразившимся на уровне инвестиционной привлекательности региона, стало открытие федеральной трассы М-11 «Нева», участок которой протяженностью около 300 км проходит по территории Тверской области. После церемонии открытия магистрали 27 ноября Президент России Владимир Путин провел совещание о влиянии строительства автодороги М-11 на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации. В совещании принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, он внес несколько предложений по развитию инфраструктуры трассы Одно из них касается строительства третьего участка трассы М-11 - северного обхода города Твери.

«Реализация этого проекта позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны. Для нас это очень важно. Идея северного обхода дала возможность привлечь двух крупных инвесторов. Это крупнейший комплекс по производству молока, 18 млрд рублей, животноводческий комплекс «Коралл» - 36 млрд рублей. Там же, со стороны северного обхода, будут подъездные пути к Тверскому вагоностроительному заводу», - сказал Игорь Руденя.

Второе предложение главы тверского региона – формирование развязки в районе Вышнего Волочка и создание региональной хорды между трассами М-11, М-10 и М-9. Таким образом, транспортный поток в сторону Селигера, Осташкова, Пено и Андреаполя будет обеспечен более коротким и качественным маршрутом.

Полноформатный запуск М-11 будет содействовать хорошим темпам развития туристско-рекреационного кластера «Волжское море» в Тверской области. Эту тему в конце ноября губернатор Игорь Руденя обсудил на встрече с председателем Совета директоров группы компаний «Агранта», председателем Совета директоров ООО «Завидово Девелопмент» Сергеем Бачиным.

«Средства, которые были запланированы на реализацию этого проекта, подтверждены на федеральном уровне, мы входим в программу на 2020 год. В Тверской области намечено дальнейшее развитие комплекса «Завидово», объектов в Твери, Кимрах, Конаково и других городах. Мы движемся по плану развития туристического направления нашего региона», – сказал Игорь Руденя.

Еще одну деловую встречу губернатор провел с учредителем ООО «Лагуна» Игорем Брылевым. Ее темой стала реализация в Тверской области инвестиционного проекта по созданию в Весьегонске крупного лесопромышленного предприятия. Реализация проекта рассчитана на 7 лет, планируемый объем инвестиций – до 800 млн рублей, при этом будет создано более 200 рабочих мест. Игорь Руденя подчеркнул, что область готова оказать максимальное содействие в реализации планов компании.

В ноябре продолжилась серия деловых контактов губернатора Игоря Рудени и руководства компании «Коралл», которая реализует инвестиционные проекты на территории региона, а также с потенциальными инвесторами – представителями французской компании «Кооперль Арк Атлантик Груп». В рамках встречи был презентован сельскохозяйственный потенциал Тверской области, деятельность компании «Коралл». Также обсуждалась реализация нового инвестиционного проекта компании, который планируется реализовать в Бежецком и Сонковском районах. Инвестиционный проект направлен на создание высокотехнологичного мясоперерабатывающего комплекса, цеха по производству комбикормов, селекционно-генетического центра. Выход на проектную мощность – 2022-2023 годы. Общая сумма инвестиций в новый проект составит 30 млрд рублей.

Ярким инвестиционным событием ноября стал запуск в Твери российско-итальянской компанией «Диэлектрические кабельные системы» (ДКС) нового производства металлорукавов в ПВХ-оболочке для прокладки электрического кабеля на объектах индустриальных и топливно-энергетических комплексов. Проект ДКС стал первым открытым производством в тверском регионе, запущенным с привлечением совместного займа федерального и регионального фондов развития промышленности. Общая стоимость проекта составила 45,2 млн рублей. Это уже второе новое производств, запущенное на АО «ДКС» осенью 2019 года. 19 сентября 2019 года при участии губернатора Игоря Рудени был открыт современный цех горячего цинкования. Объем инвестиций в этот проект составил более 770 млн рублей.