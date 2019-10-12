Тверской театр кукол стал лауреатом интернет-премии «На благо мира»

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Тверской государственный театр кукол стал лауреатом национальной интернет-премии за доброту в искусстве «На благо мира». Всего были выбраны победители по 12 номинациям. Награждение состоялось в Москве.
Премия «На благо мира» была учреждена в 2011 году. Идея Премии возникла у Народной артистки России Валентины Толкуновой и писателя, общественного деятеля Александра Усанина.
В ноябре Тверской театр кукол получил высокую награду II Международного Большого детского фестиваля. Спектакль по мотивам японского эпоса «Журавлиные перья» стал победителем в номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей» в младшей возрастной группе.
Тверской государственный театр кукол в этом году отметил 75-летие.
«Создание театра в далеком 1944 году подчеркнуло прочность русских культурных традиций и их большое значение в деле воспитания новых поколений. Сегодня театр пользуется заслуженной репутацией крупного центра сценического искусства. Яркие, интересные постановки труппы любимы многими поколениями зрителей и известны далеко за пределами региона», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
2019 год в России Указом Президента Владимира Путина объявлен Годом театра.
В Тверской области уделяется внимание развитию материально-технической базы театров. За последние несколько лет в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах региона заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, для всех учреждений приобретены автобусы.
В 2019 году на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Театров юного зрителя и кукол из федерального и регионального бюджетов направлено около 16 млн рублей, театров малых городов – Вышневолоцкого драматического театра и Кимрского театра драмы и комедии – 11,5 млн рублей.
Пресс-служба Правительства Тверской области