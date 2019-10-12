«Звезды» российского кино отметили значимость военной драмы «Ржев»

Фильм «Ржев», вышедший на широкие экраны 5 декабря, заслужил высокие оценки артистов российского кино. Актеры и режиссеры с удовольствием делятся своими впечатлениями от просмотра картины.

Заслуженный артист Российской Федерации, актер, кинорежиссер и продюсер Александр Тютрюмов поблагодарил создателей фильма:

«Прекрасный фильм! Очень благодарен продюсерам за него. Потому что фильм вышел вовремя, в то время когда уже полностью хотят переписать историю нашей страны в части, касающейся Великой Отечественной войны. Если мы не будем знать свою историю, будем читать чужую. Обязательно такие фильмы нужны, потому что мы в последнее время потеряли свою молодежь. Все эти американские фильмы – я не говорю, что они плохие, но мы и свои должны показывать, и именно в прокате, где ты можешь посмотреть фильм с красивым звуком, красивым светом. Для молодежи этот фильм очень важен, тем более в преддверии 75-летия Великой Победы», – сказал Александр Тютрюмов.

С коллегой согласен Народный артист РСФСР Александр Михайлов: «Это одно из самых потрясающих, мощных и сильных сражений в истории нашего государства. Ржевскую битву долгое время старались замалчивать. Считаю, что надо переворачивать страницы истории и копаться более досконально и правдиво».

«Важно для осознания нашим Отечеством, что же там было подо Ржевом. Там была такая мясорубка! И в этом фильме была правда», – говорит Народный артист России Николай Бурляев.

Высокое качество киноленты «Ржев» отметил и Борис Токарев, заслуженный артист РСФСР, режиссер: «Очень хорошая операторская работа, хорошие крупные планы. Было ощущение подлинности, искренности».

Заслуженный артист России Владимир Стержаков подчеркивает эмоциональную ценность картины: «Что-то такое не бывалое по ощущениям. Я давно не испытывал таких чувств, я не видел никогда такого».

Кратко резюмировал свои впечатления Заслуженный артист России Сергей Селин: «Очень патриотично, очень современно и очень нужно».

Напомним, военная драма «Ржев» режиссера Игоря Копылова основана на реальных событиях 1942 года. Сценарий картины написан по повести «Искупить кровью», созданной писателем-фронтовиком Вячеславом Кондратьевым. По сюжету после боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой.

Первыми, 27 ноября, киноленту посмотрели ветераны Великой Отечественной войны и жители города Ржева, героически противостоявшего врагу в военные годы. 30 ноября второй премьерный показ фильма прошёл в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве. Там ленту вместе с ветеранами, жителями и гостями столицы увидели министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор Тверской области Игорь Руденя, директор Музея Победы Александр Школьник.

«Уверен, его должен посмотреть каждый житель Тверской области и тот, кто бывает на нашей земле, – поделился впечатлениями Игорь Руденя после просмотра картины. – Очень глубокий фильм. Мы увидели, что дух русского человека нельзя сломить ни при каких обстоятельствах. Это очень хороший пример для молодежи, для всех нас, как надо любить и защищать свою страну. Фильм еще раз подчеркивает, что мы великая страна и великий народ».

В широкий прокат фильм «Ржев» вышел 5 декабря. В Твери его можно увидеть на экранах в кинотеатрах «Звезда», «Синема Стар», «Сильвер Синема». Также картину показывают кинотеатры «Октябрь» в Ржеве, «Шоколад» в Вышневолоцком городском округе, «Созвездие» в Торжке, «Глобал Синема» в Конаково, «Юбилейный» в Бежецке.

Менее чем за неделю в широком российском прокате «Ржев» посмотрели более 170 тыс. зрителей. Сборы превысили 42 млн рублей. Кинолента входит в ТОП-5 наиболее популярных фильмов у зрителей России, в Тверской области военная драма «Ржев» по просмотрам в кинотеатрах занимает 2-е место.