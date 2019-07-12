На «РобоФесте» в Тверской области проходят соревнования по сборке управляемых роботов

7 декабря в Твери, на площадке СК «Юбилейный», проходят роботехнические соревнования «РобоФест». На состязаниях ребята в возрасте от 8 до 18 лет демонстрируют знания и умения в области конструирования и программирования управляемых моделей роботов.

«Развитие технического творчества детей является одной из приоритетных задач системы регионального образования, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Наша цель – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности».

«РобоФест» проводится по программе «Робототехника», реализуемой Фондом социальных инициатив «Вольное Дело» в партнерстве с Агентством стратегических инициатив. Предусмотрено несколько номинаций: «Hello, ROBOT LEGO», «Hello, ROBOT OPEN» и «Робокарусель» в формате олимпиады.

Региональным организатором соревнований в Тверской области выступает детский технопарк «Кванториум», который был создан в Твери в 2018 году. Уникальная высокотехнологичная площадка дополнительного образования детей и подростков в сфере инженерных наук открыта на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

В 2019 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени стартовал образовательный проект «Нас пригласили в Кванториум». Еженедельно «Кванториум» принимает по 200 школьников Верхневолжья.

Интерактивная программа «Нас пригласили в Кванториум» рассчитана на учеников 7-х классов. Она проводится в формате квеста: ребята знакомятся с миром современных технологий, виртуальной и дополненной реальностью, учатся управлять роботами и квадрокоптерами, работать 3D-ручками.

В рамках национального проекта «Образование» в Тверской области создаётся сеть лабораторий детского технопарка «Кванториум». В 2019 году распределено 8 грантов для сельских и городских школ на создание мини-«Кванториумов». При областной поддержке школы смогут приобрести современное оборудование – 3D принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимую для учебы технику.

Пресс-служба Правительства Тверской области