В Тверской области названы лучшие предприятия в сфере охраны труда 2019 года

В Тверской области подведены итоги регионального ежегодного конкурса на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда». В этом году он проводился в одиннадцатый раз.

Обеспечение комфортных условий на производствах наряду с социальной ответственностью работодателей и созданием новых рабочих мест обозначено Губернатором Игорем Руденей в числе приоритетных направлений работы по трудоустройству жителей региона.

В этом году на конкурс было подано 68 заявок. Среди участников - предприятия машиностроения, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, торговли и услуг, учебные заведения, медицинские учреждения, химические предприятия, предприятия агропромышленного комплекса. Победители определялись по нескольким номинациям.

Лучшим предприятием Верхневолжья в области охраны труда среди предприятий производственной сферы с численностью до 100 человек признана линейно-производственная диспетчерская станция «Торжок» Ленинградского районного нефтепроводного управления (Торжокский район), с численностью до 101 до 250 человек - АО «Сибур-ПЭТФ» (г. Тверь), с численностью свыше 250 человек - АО «Диэлектрические кабельные системы» (г. Тверь).

В номинации «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда среди предприятий непроизводственной сферы победителем стала Городская клиническая больница № 7 (г.Тверь), в номинации «Лучшая обучающая организация Верхневолжья по охране труда» - Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности «Сатурн» (г. Тверь).

Лучшим специалистом Верхневолжья по охране труда признан руководитель службы охраны труда АО «ДКС» Евгений Горынин (г.Тверь).

Победителей определяла конкурсная комиссия, в состав которой вошли специалисты службы занятости региона, Министерства промышленности и торговли Тверской области, Государственной инспекции труда в Тверской области, представители общественных организаций и бизнеса.

Главная цель конкурса – содействие развитию и совершенствованию работы по охране труда, обеспечению безопасности работников, усилению внимания работодателей и общественности к данным вопросам.

Пресс-служба Правительства Тверской области