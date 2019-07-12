Более 100 участников со всей области объединит Праздник бального танца в Твери

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7 декабря в 15:00 в Тверском Дворце творчества детей и молодежи пройдет Праздник бального танца. На мероприятие приглашают любителей и ценителей хореографического искусства.
Своим творчеством зрителей порадуют коллективы бального танца из Твери, Бологое, Весьегонска, Конаково, ЗАТО Озерный, Торжка. Всего в празднике примут участие более 100 танцоров.
На танцевальном шоу будут представлены номера в стиле бальной хореографии, образно-жанровые хореографические постановки. Программа праздника будет интересна как детям, так и взрослым.
Мероприятие направлено на художественно-эстетическое воспитание детей и молодежи, популяризацию спортивного бального танца и современных хореографических направлений, пропаганду любительского танцевального искусства.
Жителей и гостей Твери ждут по адресу: г. Тверь пр. Дарвина, 3.
Пресс-служба Правительства Тверской области