Более 100 участников со всей области объединит Праздник бального танца в Твери

7 декабря в 15:00 в Тверском Дворце творчества детей и молодежи пройдет Праздник бального танца. На мероприятие приглашают любителей и ценителей хореографического искусства.

Своим творчеством зрителей порадуют коллективы бального танца из Твери, Бологое, Весьегонска, Конаково, ЗАТО Озерный, Торжка. Всего в празднике примут участие более 100 танцоров.

На танцевальном шоу будут представлены номера в стиле бальной хореографии, образно-жанровые хореографические постановки. Программа праздника будет интересна как детям, так и взрослым.

Мероприятие направлено на художественно-эстетическое воспитание детей и молодежи, популяризацию спортивного бального танца и современных хореографических направлений, пропаганду любительского танцевального искусства.

Жителей и гостей Твери ждут по адресу: г. Тверь пр. Дарвина, 3.

Пресс-служба Правительства Тверской области