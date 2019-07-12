Журналистов Тверской области приглашают принять участие в фестивале «#ВспомнимВместе»

До 1 апреля 2020 года продлён приём заявок для участия в фестивале творчества среди журналистов и коллективов средств массовой информации Верхневолжья. Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль «#ВспомнимВместе» организован коллективом Дворца культуры «Пролетарка» и проводится в целях популяризации патриотической песни, поддержки талантливых исполнителей.

К участию приглашаются журналисты и творческие коллективы областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.

Принять участие в конкурсе могут солисты, авторы-исполнители, дуэты, вокальные ансамбли, чтецы. Заявки для участия в конкурсе необходимо направлять на электронную почту moproletarka@mail.ru.

Участниками фестиваля могут быть исполнены патриотические, лирические, гражданские произведения о Родине, о чести и долге перед Отечеством, о подвиге и памяти павших героев Великой Отечественной войны.

Гала-концерт фестиваля «#ВспомнимВместе» и награждение победителей состоится 5 мая 2020 года.

2020 год в России объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом памяти и славы. В Верхневолжье ведётся активная подготовка к проведению торжеств к юбилею Победы.

В Тверской области принято решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы более чем в два раза — с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Об этом 3 декабря сообщил Губернатор Игорь Руденя на заседании регионального Правительства, где обсуждалась подготовка и проведение празднования в регионе 75-й годовщины Великой Победы.

«Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям, которых с каждым годом, к сожалению, остаётся всё меньше. Наша задача – обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания», — отметил Игорь Руденя.

Ранее по инициативе Игоря Рудени было принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан. К юбилею Победы впервые выплату получат труженики тыла (сегодня в Тверской области их свыше 11 тысяч человек), вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны (свыше 2400 человек), а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году (самая многочисленная категория – свыше 91 тысячи 600 человек). В общей сложности впервые поддержку получат более 105 тысяч человек.

В федеральный план мероприятий празднования Дня Победы в 2020 году включены 3 события, которые пройдут на территории Верхневолжья. Это открытие Ржевского мемориала Советскому Солдату, Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», ХХII Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти «Бельский плацдарм».

Традиционно в муниципалитетах пройдут возложения цветов к мемориалам, торжественные шествия военнослужащих, патриотические акции, спортивные мероприятия. Регион присоединится к федеральным и международным проектам «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Улицы героев», «Письмо Победы», «Поклонимся великим тем годам».

Особое внимание — проведению торжественных мероприятий, повышению качества городской среды в городах воинской славы Твери и Ржеве, городах воинской доблести Зубцове и Белом.

Пресс-служба Правительства Тверской области