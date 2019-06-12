В Твери прошел отборочный тур Всероссийского детского конкурса творчества «Нас 20 миллионов»

6 декабря в Твери прошел гала-концерт победителей отборочного тура 2-го этапа конкурса Всероссийского детского конкурса творчества «Нас 20 миллионов». Конкурс направлен на выявление одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства, создание условий для творческого развития подрастающего поколения.

Реализация творческого потенциала подрастающего поколения – в числе приоритетных задач для Тверской области.

«Обеспечение возможностей для самореализации детей и молодёжи –важнейшая часть работы по формированию нового качества жизни», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участие в конкурсе принимают воспитанники музыкальных школ, дворцов культуры и других профессиональных учреждений, а также любители. Конкурс проводится по четырём номинациям: «Вокал», «Хореография», «Исполнительское мастерство» и «Композиция». На гала-концерте выступили лучшие исполнители. Почетным гостем мероприятия стал депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко.

В состав жюри конкурса вошли деятели культуры и искусства, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Это Заслуженный артист РСФСР, Народный артист РФ балетмейстер Михаил Крапивин, Заслуженная артистка России, профессор кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Полина Федотова и другие.

В январе-феврале 2020 года в Москве участников, прошедших в третий этап, ждут мастер-классы от ведущих педагогов. В рамках менторских сессий участники проекта и наставники объединяться для подготовки гала-концерта, который пройдёт весной следующего года и станет итогом конкурса. Будут определены победители и призеры, обладатели Гран-при.

Важным элементом конкурса является реализация творческого потенциала победителей и их дальнейшее сопровождение. За каждым победителем и призером будет закреплён наставник, определён индивидуальный план последующего развития. Кроме того, планируется организация гастрольного тура «У сердца нет границ» по России и за рубеж.

Организаторы конкурса «Нас 20 миллионов» – Фонд развития культуры «Во благо» при поддержке Правительства Тверской области, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Российской академии музыки им. Гнесиных, Московского музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Пресс-служба Правительства Тверской области