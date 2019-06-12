На Международный турнир по кикбоксингу в Тверской области заявились сильнейшие бойцы России и Европы

6 декабря 2019 года дворец спорта «Юбилейный» в Твери стал площадкой масштабного спортивного мероприятия – международного турнира по кикбоксингу «K1-MAXIMUM». В профессиональных боях принимают участие сильнейшие бойцы России и Европы. Кроме того, для зрителей подготовлена уникальная шоу программа.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, решению задач по развитию и популяризации спорта в Верхневолжье способствует проведение в регионе таких массовых и зрелищных спортивных мероприятий, соревнований всероссийского и международного уровня.

От тверского региона на ринг выходят известные тверские спортсмены, заявившие о себе на различных турнирах: Юрий Заатов, Александр Малафеев, Кирилл Васильев.

Главное событие вечера – бой за титул Чемпиона Мира среди профессионалов по кикбоксингу в весовой категории 84,6кг, по версии WKF. На него заявлены тверской кикбоксер Александр Малафеев и спортсмен из Германии Андреас Бастрон. На бой за титул Чемпиона турнира K1-MAXIMUM в весовой категории 81кг выходят тверские спортсмены Юрий Заатов и Кирилл Васильев, их соперники – Иво Црхак из Чехии и Флориан Бартл из Австрии.

В весовой категории 67кг представлен спортсмен из Рязани Владислав Власенко и кикбоксер из Чеченской республики Якуб Берсанукаев, представляющий бойцовский клуб «Ахмат». В качестве почетного гостя и старшего тренера чеченского бойца выступает Хасан Халиев, который в прошлом году на турнире K1-MAXIMUM завоевал титул Чемпиона России среди профессионалов по кикбоксингу.

Также в файт карте турнира – четыре боя по правилам смешанного единоборства с участием представителей известного бойцовского клуба «Golden Team» и ведущих спортсменов тверского региона – Дмитрия Седова, Тимура Ахтемирова, Владимира Бурмака и хэдлайнера Романа Гудочкина.

Пресс-служба Правительства Тверской области