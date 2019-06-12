Военная история Верхневолжья представлена на новом Интернет-портале «Подвиг и слава земли тверской»

В Тверской области в целях сохранения исторической памяти о подвиге жителей Верхневолжья в годы Великой Отечественной войны создан областной портал «Подвиг и слава земли тверской» (регионпобед.рф). С инициативой по созданию интернет-ресурса выступил Губернатор Игорь Руденя.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На портале представлена подробная информация о боевой истории тверского региона, доступны сведения о Героях Советского Союза — уроженцах Тверской области, информация о подвигах, совершенных на тверской земле, в том числе, это легендарный подвиг Степана Горобца, Лизы Чайкиной, сержанта Вячеслава Васильковского и другие.

Также созданы раздел «Электронная Книга Памяти Тверской области», объединившая данные о погибших защитниках Отечества, родившихся в Тверской области, и интерактивная карта «Места памяти», где размещена актуальная карта воинских захоронений и мемориалов с возможностью 3D-экскурсий.

В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы в Тверской области стартовал проект по восстановлению памятников солдатам на воинских захоронениях при помощи современных технологий и созданию 3D-моделей каждой скульптуры.

В 2020 году планируется провести обследование и создать 3D-модели высокого разрешения для 56 объектов, находящихся в аварийном состоянии. К 2024 году запланирована подготовка трехмерной модели всех 384 объектов.

Работа ведётся совместно с детским технопарком «Кванториум» в рамках комплексной программы по восстановлению мемориальных объектов, разработанной по поручению Игоря Рудени.

Всего в Тверской области в настоящее время в Тверской области насчитывается более 790 воинских захоронений. Проведена паспортизация объектов, создан их реестр.

Пресс-служба Правительства Тверской области