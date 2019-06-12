В Тверской области будет внедрена социальная карта «Мир», которой в том числе можно будет оплатить проезд в общественном транспорте

6 декабря Губернатор Игорь Руденя провел совещание о внедрении в Тверской области новой модели пассажирских перевозок. Рассмотрен ход мероприятий по модернизации системы общественного транспорта в регионе.

«В феврале новая модель перевозок начнет работать работает на территории города Твери и Калининского района. Наши граждане должны увидеть новый, современный транспорт и инфраструктуру, высокий уровень обслуживания. Задача номер один – обеспечить качество и доступность пассажирских перевозок», – сказал Игорь Руденя.

В Тверской области объявлены конкурентные процедуры по выбору перевозчиков в рамках реализации новой модели пассажирских перевозок. Прием заявок на аукцион, который проводится на портале Единой информационной системы в сфере закупок, заканчивается 18 декабря. Срок действия контрактов – до 2026 года.

На совещании обсуждалось внедрение единой социальной карты жителя Тверской области на основе национальной платежной системы «Мир». Карта обеспечивает идентификацию гражданина, его социальный статус и принадлежность к льготной категории.

При помощи социальной карты жители региона смогут получить государственные услуги в сфере транспортных перевозок, а также в системах здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры.

В феврале 2020 года на маршрутах Тверской агломерации появятся новые комфортабельные автобусы. Все перевозки будут производиться по единому тарифу, с соблюдением всех льгот и применением удобного абонементного меню.

В новой модели пассажирских перевозок предусмотрены меры по повышению доступности социальных объектов: увеличение количества рейсов до социально значимых учреждений, предприятий, территорий экономического развития, а также продление времени работы транспорта – автобусы будут курсировать с 5:00 до 24:00. Запланировано обновление остановок.

Благодаря внедрению новой модели провозная способность автобусов будет увеличена на 10% – до 18 тысяч человек в час. Интервалы движения в среднем составят от 2 до 4 минут, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут.

Автобусы будут оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными информационными табло, системами безналичной оплаты проезда. Предусмотренный экологический класс транспорта – не ниже Евро 5.

На автобусы нанесут логотипы «Транспорт Верхневолжья», светоотражающие элементы, графические изображения. Цветовое решение и вариант логотипа выбирали жители Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области