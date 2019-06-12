Игорь Руденя провёл совещание по развитию филиальной сети учреждений здравоохранения

6 декабря Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание, посвящённое развитию филиальной сети в системе здравоохранения Верхневолжья. В обсуждении приняли участие главные врачи ведущих медицинских учреждений тверского региона.

Для повышения качества медицинских услуг для будущих мам и новорожденных планируется открытие в муниципалитетах региона филиалов Областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной. Разработан проект по созданию амбулаторной модели.

«Если у нас будут хорошие роддома, молодёжь будет принимать решение оставаться на территории. Задача номер один – это демография. От этого зависит развитие экономики региона», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В ходе совещания были обозначены муниципалитеты, где до 2024 года предполагается открыть филиалы - это Ржев, Вышневолоцкий и Нелидовский городские округа, Бежецк, Кимры. Также рассматривается возможность создания специализированного медицинского учреждения в Конаково.

Повышение качества и доступности медицины, развитие специализированной высокотехнологической медицинской помощи – одни из главных задач региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая реализуется в Тверской области в рамках национального проекта «Здравоохранение».

На снижение смертности от болезней системы кровообращения направлен проект по развитию сети сосудистых центров в регионе.

В 2020 году планируется создание второго регионального сосудистого центра в городе Ржеве. В настоящее время региональный сосудистый центр работает на базе Областной клинической больницы. На совещании рассматривалась возможность создания ещё одного медицинского учреждения в областной столице, специализирующегося на проведение операций по сердечно-сосудистому профилю. Игорь Руденя поручил более детально проработать этот вопрос, особое внимание уделить маршрутизации пациентов.

На совещании также обсуждались вопросы, связанные с созданием и обеспечение деятельности учреждений, которые войдут в филиальную сеть - ремонт помещений, оснащение необходимым оборудованием, подбор и подготовка высококвалифицированных специалистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области