3 декабря - Международный день инвалидов

3 декабря во всем мире отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Конаковском районе живет очень много людей с ограниченными возможностями – это социально активные, творческие, гармоничные, всесторонне развитые личности – многие из них занимаются спортом, поют, рисуют. Члены Конаковского общества инвалидов участвуют в районных и областных конкурсах и фестивалях, показывают отличные результаты на спортивных соревнованиях, становятся победителями и призерами, представляют свои творческие работы на выставках различного уровня.

Искренне благодарим всех, кто дарит тепло и внимание инвалидам – социальным работникам, учителям, врачам. Слова особого уважения людям, которые заботятся о детях с ограниченными возможностями, помогают им вырасти, невзирая на обстоятельства, образованными, востребованными, уверенными в завтрашнем дне.

От всего сердца желаем всем жителям Конаковского района, нуждающимся в постоянной поддержке, всем землякам, кто неравнодушен к инвалидам и их проблемам, здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, удачи и благополучия, веры в свои силы и осуществления всех замыслов и мечтаний! Пусть вас всегда окружают близкие и любящие люди!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, исполняющий обязанности главы Конаковского района Н.В.Василенко, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин.



Праздник удивительных людей



Торжественное мероприятие в честь Всемирного дня инвалида состоялось в городском ДК им. Воровского. В зале в этот день собралась дружная семья Конаковского районного общества инвалидов под председательством Галины Корниловой. Традиционно этот день члены общества празднуют весёлым чаепитием, с танцами, песнями и поэзией. Ведь среди этих уникальных людей так много талантливых самородков. Открывал мероприятие хор «Вдохновение», исполнивший весёлое и жизненное попурри.

Разделили праздник с виновниками торжества и почётные гости. Одной из первых к самым целеустремлённым жителям города обратилась исполняющий обязанности главы Конаковского района Наталья Василенко:

- Вы не перестаёте нас удивлять своими творческими и спортивными успехами, стремлением и интересом к жизни. Иногда голова кружится, когда смотришь ваши фото-графии - где вы только не побывали! У вас нужно учиться этому интересу к жизни. Галина Георгиевна – настоящая зажигалка, за которой вперёд идут все члены организации. Хочется пожелать, чтобы этот запал никогда не проходил, и в будущем воплощались в жизнь все намеченные планы!

Галина Корнилова ответным словом поблагодарила Наталью Владимировну за взаимопонимание и поддержку. При её личном участии Конаковское общество инвалидов получило субсидии на проведение своих мероприятий. Поздравил и наградил Почётными грамотами главы г. Конаково членов общества заместитель председателя Совета депутатов Андрей Семёнов. С наилучшими пожеланиями выступил депутат районного Совета депутатов добрый друг людей с ограниченными возможностями Геннадий Садыков. Благодаря его поддержке уже не первый год на столах членов общества появляется урожай самого вкусного картофеля. Ещё один друг, который помогает не словом, а делом, - председатель совета предприниматель Конаковского района Владимир Худяков. На торжественном мероприятии он отметил, что особенно рад спортивным успехам и подарил организации сертификат на 10 000 рублей на покупку спортивного инвентаря. Ещё один предприниматель, который активно участвует в общественной жизни инвалидов, Елена Булыга своё выступление гармонично вписала в формат праздника и прочитала стихотворения. Директор комплексного центра социального обслуживания населения Конаковского района Тамара Дорошенко, которая долгие годы поддерживает общество, пожелала, чтобы в жизни особенных людей было как можно больше белых полос.

Тёплые слова в этот день лились рекой, в зале стоял приятный аромат цветов и вкусных пирогов. Самый уютный, самый добрый праздник жизни напомнил каждому, как важно ценить мир вокруг и радоваться каждому дню.

(В продолжение темы интервью с Г.Г.Корниловой читайте на 3-й стр.).

Анна Рихмайер.