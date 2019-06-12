Анонс выходного дня... и не только

6 декабря (пятница)

- Научно-практическая конференция «Дело Верещагина. История и современность» в рамках проекта «Завидовские чтения». Отель «Radisson Rezort, Zavidovo». Начало в 10-30.

- Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Человек года 2019». ДК «Современник». Начало в 18-00.

7 декабря (суббота)

- Легкоатлетический пробег памяти В.В.Васильковского. Конаковский бор. Начало в 11-00.

- Турнир по вольной борьбе памяти Михаила Тверского (ДЮСШ «Олимп»). Начало в 11-00. Вход свободный.

- Открытие выставки графики Беатрисы Косматкиной «Линия и форма». Центральная межпоселенческая библиотека. Начало в 14-00. Вход свободный.

Слёт регионального отделения ВПСО «СОВА». Средняя школа № 3. Начало в 9-30.

8 декабря

(воскресенье)

- Игорь Маменко - артист разговорного жанра. ДК «Современник». Начало в 17.00. Вход платный.