3 декабря - День юриста

Уважаемые юристы

Конаковского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Юрист – одна из самых ответственных и необходимых профессий, ведь сегодня нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись без правовой поддержки. Именно от вас зависит чёткое и безукоризненное исполнение законов, защита интересов государства, бизнеса, прав и свобод человека, повышение правовой культуры граждан, закрепление в общественном сознании чувства уважения к закону.

Для выполнения этих важных задач необходимы глубокие профессиональные знания, постоянное самосовершенствование, упорный и кропотливый труд. Убеждены, что и в дальнейшем эти важные качества позволят вам ответственно и беспристрастно выполнять свой служебный долг, служить залогом надёжной защиты интересов наших земляков.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи, профессиональных успехов, мира и благополучия!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, исполняющий обязанности главы Конаковского района Н.В.Василенко, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин.