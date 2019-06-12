МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Быть вместе...

Третьего декабря в России отметили Международный день инвалидов. Сильные духом и с желанием жить полной жизнью. Таких людей в Конаковском районной общественной организации ВОИ немало. Накануне праздника мы встретились с председателем Конаковской организации Всероссийского общества инвалидов Галиной Корниловой, которая рассказала, чем живет организация, каких успехов добилась и какие вопросы необходимо решить.



- Галина Георгиевна, сколько в Конаковском районе людей с ограниченными возможностями и сколько из них являются членами общества инвалидов?

- По данным социальной службы, в Конаковском районе проживают почти 6300 инвалидов. В нашей организации на учёте состоят порядка 350 человек. Конечно, мы работаем над увеличением численности, ведь чтобы состоять в нашей организации, нужно немного: прежде всего, быть инвалидом или быть членом семьи инвалидов, отвечающим за действия данного инвалида, необходима справка об инвалидности, паспортные данные и небольшой вступительный взнос - 50 рублей в год.

- Кто помогает вашей организации?

- У нас сейчас избран новый областной председатель, Елена Марковна Дрягина. Это очень ответственный человек, который сплотил вокруг руководителей местных организаций, людей авторитетных и уважаемых. Конаковское отделение ВОИ одно из многочисленных в области, при этом наша организация самая активная по участию в спортивных, культурно-массовых мероприятиях. Это было замечено, и мы впервые получили грант в сумме 45 тысяч рублей на уставную деятельность. Также работаем в тесном сотрудничестве с администрацией Конаковского района, которая выделяет субсидию на организацию мероприятий, взаимодействуем с депутатами города и района. У меня есть личный и неплохой контакт с главой района, его заместителями, которые откликаются на наши просьбы, стараются быть в курсе, вникнуть и разобраться. То есть, мы не в стороне. Конечно, есть люди-благотворители, помогающие нам кто чем может, спасибо им огромное. Три года подряд мы взаимодействуем с благотворительным фондом, который помогает нам в приобретении необходимой техники, инструментов для занятий. Уже приобретены печатное оборудование, компьютеры. В этом году нам выделены средства на ткацкие станки, их закуплено пять штук, будем осваивать новое направление - ткать половики, пледы, тесьму.

- Какие кружки и клубы работают в организации?

- Сергей Бабушкин возглавляет спортивный клуб «Илья Муромец», и надо отметить, что желающих заниматься спортом достаточно много. Члены КРО ВОИ не первый год демонстрируют неограниченные возможности в спорте, успешно выступают в соревнованиях в Конакове и Конаковском районе, далеко за пределами, осваивая новые виды спорта. Клуб постоянно обновляется, сюда приходят молодые люди, которые показывают отличные результаты в спорте. Добиваться хороших показателей позволяют тренировки, которые мы проводим на базе спортивного клуба «Олимп», где нам три раза в неделю на безвозмездной основе предоставляется зал. Очень хочется, чтобы с нами занимался тренер, тогда, уверена, мы еще больше принесем побед району и городу. Отлично работает клуб художественной самодеятельности, которым руководят Людмила Исаева и Ольга Решетникова. Хор «Вдохновение» известен не только в городе, нас приглашают в другие поселения. Например, мы недавно выступали в Вахонинском сельском поселении. Хор начал свою концертную деятельность в 2016 году. При содействии администрации района и ДК «Современник» с хором занимался музыкальный руководитель Павел Драчев. Участники хора - люди солидные, возраст самого молодого солиста 45 лет, самому старшему, Раисе Петровне Федько, уже исполнилось 87. Совсем недавно «Вдохновение» стал лауреатом второй степени пара-фестиваля Московской области «Добрый мир». К сожалению, в настоящее время наш музыкальный руководитель переехал в другой город, мы с нетерпением ждем нового и готовы к выступлениям. Вообще надо отметить, что все члены нашего общества - люди творческие, занимаются вышиванием картин, бисероплетением, вязанием, мягкой игрушкой, изобразительным и прикладным искусством. Нельзя не отметить нашу известную мастерицу Елену Самохвалову, которая не устает поражать своими работами, очень активно работают по всем направлениям Любовь Гришина, Нина Кулагина, Наталья Дробяско, Валентин Кузин, Валентина Овчинкина, Валентина Дойникова, Тамара Тюленева, Надежда Макарова, Евгения Селедкова. Все мои члены - люди творческие, одаренные, легкие на подъем, спасибо им огромное.

- Галина Георгиевна, расскажите о наиболее ярких событиях этого года.

- В этом году члены нашего общества освоили парусный спорт, покорили небо, взяли много призов в спортивных соревнованиях. Восемь человек прошли онлайн- обучение по основам управления парусным судном. После того, как теория была освоена, подключился тренер конаковской парусной секции «Экипаж» Михаил Пикунов. Занятия на пяти катамаранах «Караван» под наблюдением инструкторов прошли в акватории Волги. После этого нас заметили профессионалы (понравились наша сплоченность и стремление к обучению), которые пригласили нашу команду в Московскую область на дальнейшую практику. Сдали экзамены и получили сертификаты «рулевых» Ольга Антонова, Константин Морозов и Александр Корнилов, я стала матросом. Мы приняли участие в первом международном парусном фестивале «Паруса России» на Селигере, где наша Ольга Антонова заняла первое место.

Наша команда участвовала в спортивном фестивале «Если хочешь быть здоров», который прошел в Конакове, где заняли несколько призовых мест. 17-летняя Софья Миронова завоевала три золотых и две бронзовых медали и стала «Чемпионом дня».

Также наша команда участвовала в соревнованиях по парусному спорту «Под парусами надежды», в парусном фестивале «Народная регата», где также показала хорошие результаты. Помимо воды, нам удалось покорить небо - мы приняли участие в фестивале по воздушному спорту «Небо открыто для всех» в Московской области. В составе сборной Тверской области мы приняли участие во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале людей с инвалидностью «Пара-Крым-2019», где наш Александр Томский занял третье место по бегу, Константин Макаров стал первым в соревнованиях по настольным играм. Вообще надо отметить, что весь год был насыщен яркими событиями, план работы выполнен и даже перевыполнен. Хороший год.

- Галина Георгиевна, помимо того, что вы возглавляете общество инвалидов, являетесь еще и предпринимателем, депутатом Совета депутатов города Конаково. Как все успеваете?

- Знаете, во многом общественная работа помогает в решении многих вопросов. Я никогда не стесняюсь обращаться к людям, объяснять им наши проблемы, вовлекать в общественную жизнь. Как предприниматель тесно общаюсь с коллегами Еленой Булыгой, Владимиром Худяковым, семьей Клестовых. Эти люди проникаются, всегда приходят на помощь. Разве плохо иметь столько друзей и коллег, которые помогают решать деловые вопросы? А что касается вопроса все успевать, отвечу так: когда любишь дело, которым занимаешься, уважаешь своих единомышленников, все получается.

- Я знаю, что вы и опытом как жизненным, так и профессиональным с молодежью делитесь.

- Люблю работать с молодежью. Наша организация обновляется, приходят молодые люди, для многих из них я становлюсь как бы второй мамой, наставляю их на правильные жизненные ориентиры, помогаю в решении бытовых, социальных проблем. Да и надо признаться, иногда со взрослыми, как с детьми. Но вернемся к молодежи. Совсем недавно предприниматель Елена Булыга провела со студентами Конаковского колледжа занятия по организации бизнеса. Я с коллегами стала почетным гостем встречи, рассказала о себе, своей семье, бизнесе и о лидерстве, которые так необходимы предпринимателю. Приятно, что молодежь интересуется опытом более старшего поколения.

- На какие проблемы инвалидов, по вашему мнению, нужно обратить особое внимание?

- Будучи председателем общества инвалидов вот уже на протяжении пяти лет, могу сказать, что активность, успех членов КРО ВОИ в спорте и творчестве не могут не радовать. Замечательно, что есть возможность развивать свои таланты, заниматься любимым делом. Но жизнь инвалидов – это не только достижения, но и проблемы, которые требуют решения. Во-первых, это общение, мне очень хочется, чтобы мы принимали участие в решении всех районных вопросов, поэтому я как председатель хотела бы войти в состав Общественного совета района. Есть и другие проблемы. Например, инвалиды живут в многоквартирных домах и не имеют возможности элементарно выбраться из помещения на улицу, ведь в зданиях нет ни пандусов, ни подъемников, да и установить их зачастую нет технической возможности. Не всегда можно людям с ограничениями здоровья попасть в социальные учреждения: порой даже имеющиеся пандусы не пригодны для перемещения по ним колясочников. Очень важны лечение и отдых. Очереди в больнице огромные, так почему бы не организовать один-два раза в неделю прием людей с инвалидностью врачами Конаковской ЦРБ вне очереди? Что касается отдыха, то путевки нам предоставляют почему-то в межсезонье, зачастую санатории не приспособлены к отдыху колясочников, а так быть не должно, люди ждут своей путевки 3 - 4 года. Серьезной проработки требуют вопросы обеспечения средствами реабилитации, лекарствами. В общем, проблем еще много, и мы готовы их обсуждать.

- Галина Георгиевна, с какими бы словами вы обратились к членам общества?

- Всем членам нашей организации я хочу сказать. Уважаемые коллеги, друзья дорогие! Не уходите в себя, не замыкайтесь. Инвалидность - это огромная беда для любого, но нужно постараться не падать духом. Примеров того, как люди преодолевают себя, свой недуг, у нас немало, о чем я уже говорила. И, возможно, кто-то теперь посмотрит на мир совсем по-другому и вновь почувствует желание жить полной жизнью. Мне хотелось бы пожелать всем здоровья и веры в себя, а окружающим – быть более внимательными к людям с ограниченными возможностями здоровья, и не только в Международный день инвалидов, а всегда! Мы вместе, а значит, все у нас получится.

Делегация Конаковского района приняла участие в Международном молочном форуме



Возглавила делегацию Людмила Володина, генеральный директор ООО «Молоко», заслуженный работник пищевой индустрии России, единственный молочник Тверской области, удостоенный столь высокой награды, руководитель-практик, отработавший в отрасли более 48 лет, депутат Собрания депутатов Конаковского района.

Всего на Молочный форум в Вологду съехались более 400 участников из 21 региона России, дальнего и ближнего зарубежья.

Молочный форум «Вологда – молочная столица России» проходил в этом году под знаком празднования 180-летия Николая Васильевича Верещагина. Специально к этой дате учреждена награда имени российского общественного деятеля, основателя кооперативного (промышленного) молочного производства в России Николая Васильевича Верещагина «За выдающиеся заслуги в молочной отрасли им. Н.В.Верещагина». Награда вручалась руководителям передовых хозяйств, предприятий и организаций, добившихся высоких показателей в области получения и переработки молока.

Делегация Конаковского района побывала на выставке молочной продукции, на инновационных молочных и перерабатывающих предприятиях, роботизированных фермах, встретилась с руководителями сельхозпредприятий, приняла участие в пленарном заседании, на котором обсуждались проблемы развития молочной отрасли, а также её перспективы развития. Людмила Сергеевна поделилась опытом в сфере сыроделия на приеме губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Людмила Володина рассказала об истории Конаковского сыродельного завода, о Конаковском районе, тесно связанном с именем Н.В.Верещагина, о возрождении сыроделия на конаковской земле. Конаковский сыродельный завод действительно можно назвать уникальным - подвалы, в которых созревал сыр, строились учениками Н.В.Верещагина, до сих пор сохранены верещагинские технологии приготовления сыра, поэтому очень хорошо, что в настоящее время завод стоит на пути возрождения. Людмила Сергеевна дала высокую оценку форуму: «Очень хорошо, что Вологда объединяет специалистов молочной отрасли: от производителей и переработчиков до законодателей и представителей научной сферы. Это отличная площадка для обмена опытом. Приятно, что Конаковский район также прозвучал на форуме».

В школах Конаковского района прошло итоговое сочинение

Итоговое сочинение (изложение) писали около 300 человек, из них сочинение написало подавляющее большинство школьников (изложение решился написать только 1 учащийся). Всего же в Тверской области сочинение писали около 6 тысяч обучающихся средних школ, в том числе 46 человек – с ограниченными возможностями здоровья.

В Конаковском районе итоговое сочинение писали на базе 21 школы (в Тверской области - на базе 299 школ во всех 43 муниципальных образованиях региона). Во всех учреждениях образования было организовано общественное наблюдение.

Продолжительность написания итогового сочинения составила 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность написания итогового сочинения была увеличена на 1,5 часа.

В 2019 - 2020 учебном году объявлены пять открытых тематических направлений итогового сочинения. Это:

1. «Война и мир» – к 150-летию великой книги.

2. Надежда и отчаяние.

3. Добро и зло.

4. Гордость и смирение.

5. Он и она.

Успешное написание сочинения для обучающихся 11-х классов является допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам среднего общего образования.

Проверка итоговых сочинений (изложений) осуществляется экспертами, входящими в состав комиссий образовательных организаций. О выборе тем учениками 11-х классов и о результатах написания сочинения (изложения) газета «Заря» напишет в следующих своих выпусках.

ФИЛИАЛ МЭИ-КЭК (Конаковский энергетический колледж)

14 ДЕКАБЯ (суббота), в 11 часов

приглашает на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

учащихся 9 - 11 классов и их родителей.

Для вас: • Выступление администрации • Осмотр лабораторий, кабинетов и полигонов • Экскурсия в музей творчества студентов.

Дополнительная информация по тел. 8(48242) 4-30-54.



Подготовила Ирина Третьякова